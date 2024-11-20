Женщина в Екатеринбурге отсудила у дорожников и перевозчика более 200 тысяч за травму

Posted 20 ноября, 05:49
Published 20 ноября, 05:49
Modified 20 ноября, 05:51
Updated 20 ноября, 05:51
Екатеринбурженка выходила из автобуса №81 на остановке «Эскадронная» и, поскользнувшись на дороге, упала под общественный транспорт. В результате падения ей диагностировали переломы лодыжки, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Женщина обратилась в суд, потребовав взыскать с вышеуказанных организаций более 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование частично и вынес постановление о взыскании по 100 тысяч рублей с каждой компании.
Напомним, в Карпинске местная жительница отсудила 250 тысяч у коммунальщиков за падение на скользкой дороге.