Женщина в Екатеринбурге отсудила у дорожников и перевозчика более 200 тысяч за травму

Суд в Екатеринбурге взыскал с компаний «Чкаловское ДЭУ» и «Авто-Ном» по 100 тысяч рублей за падение женщины на обледенелой дороге и травму ноги. Происшествие случилось в ноябре 2022 года.

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