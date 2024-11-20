tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 05:49

Published 20 ноября, 05:49

Modified 20 ноября, 05:51

Updated 20 ноября, 05:51

Женщина в Екатеринбурге отсудила у дорожников и перевозчика более 200 тысяч за травму

Женщина в Екатеринбурге отсудила у дорожников и перевозчика более 200 тысяч за травму

20 ноября 2024, 05:49
Фото: 1MI.
Суд в Екатеринбурге взыскал с компаний «Чкаловское ДЭУ» и «Авто-Ном» по 100 тысяч рублей за падение женщины на обледенелой дороге и травму ноги. Происшествие случилось в ноябре 2022 года.

Екатеринбурженка выходила из автобуса №81 на остановке «Эскадронная» и, поскользнувшись на дороге, упала под общественный транспорт. В результате падения ей диагностировали переломы лодыжки, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Женщина обратилась в суд, потребовав взыскать с вышеуказанных организаций более 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование частично и вынес постановление о взыскании по 100 тысяч рублей с каждой компании.

Напомним, в Карпинске местная жительница отсудила 250 тысяч у коммунальщиков за падение на скользкой дороге.

Жительница Екатеринбурга отсудила 50 тысяч у владельца магазина из-за шумной работы
Узнать подробнее
Читайте также:
Коммунальщики в Нижнем Тагиле выплатят 150 тысяч местному жителю за травмуВ Каменске-Уральском продавщица получила 800 тысяч рублей из-за падения с крыльцаДетский сад №24 в Реже выплатит 100 тысяч рублей девочке за рассеченную бровь
#Елизавета Зиборова#Общество#Травма#Суд#Деньги#Женщина#Перевозчик#Падение#Иск#Дорожники#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика