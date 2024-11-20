Житель Нижнего Тагила осужден на 21 год за убийство девушки 17-летней давности

Posted 20 ноября, 06:14
Published 20 ноября, 06:14
Modified 20 ноября, 06:16
Updated 20 ноября, 06:16
Мужчина, напав на девушку, избил ее тупым предметом, после чего затащил ее в кусты и изнасиловал. Затем он задушил потерпевшую и забрал у нее украшения и деньги, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Раскрыть данное преступление сразу не удалось. Однако во время экспертизы одного из вещдоков был выявлен генотип неизвестного на тот момент злоумышленника. Однако выяснить, кому принадлежит этот генотип, полицейские смогли только в 2023 году.
Оказалось, что он может относиться к мужчине, который недавно был осужден за другое преступление. Производство по уголовному делу об убийстве возобновили. Благодаря новым экспертизам была установлена принадлежность генотипа, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Тагильчанина приговорили к 21 году заключения в ИК строгого режима. Также он должен выплатить родственникам погибшей три миллиона рублей.
Напомним, 2 июля 2024 года житель Тавды избил и закопал заживо женщину, с которой недавно познакомился. В отношении него возбуждено уголовное дело.