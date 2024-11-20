tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 12:48

Published 20 ноября, 12:48

Modified 20 ноября, 12:50

Updated 20 ноября, 12:50

Житель Нижнего Тагила заплатит 4 млн за убийство во время застолья

Житель Нижнего Тагила заплатит 4 млн за убийство во время застолья

20 ноября 2024, 12:48
Фото: 1MI.
Ленинский районный суд в Нижнем Тагиле приговорил убийцу к 12 годам тюрьмы за убийство друга во время употребления алкоголя.

Согласно материалам уголовного дела, 10 декабря 2023 года осужденный вместе со своим товарищем выпивали спиртное дома. Застолье протекало поздним вечером. В определенный момент между выпивающими вспыхнула ссора. Хозяин квартиры вооружился кухонным ножом и нанес удар в грудь. Мужчина умер на месте.

Обвиняемый утверждал, что случившегося не помнит в силу своего алкогольного опьянения. Вину не признавал.

По данным прокуратуры Свердловской области, Ленинский районный суд г. Нижний Тагил назначили убийце 12-летний срок тюремного заключения строгого режима. А также обязал виновного выплатить 4 млн рублей родственникам погибшего, удовлетворив их иск. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, житель Тавды убил свою знакомую во время застолья и решил скрыть преступление. Он закопал тело.

Тагильчанин получил 10 лет за избиение сожительницы из-за спиртного
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителя Артемовского изнасиловали и убили в день рожденияВ Екатеринбурге электрика убило токомУчастковый из Екатеринбурга убил пожилую пару, чтобы закрыть кредиты
#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Суд#Убийство#Криминал#Приговор#Арест#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика