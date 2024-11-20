Житель Нижнего Тагила заплатит 4 млн за убийство во время застолья

Posted 20 ноября, 12:48
Published 20 ноября, 12:48
Modified 20 ноября, 12:50
Updated 20 ноября, 12:50
Согласно материалам уголовного дела, 10 декабря 2023 года осужденный вместе со своим товарищем выпивали спиртное дома. Застолье протекало поздним вечером. В определенный момент между выпивающими вспыхнула ссора. Хозяин квартиры вооружился кухонным ножом и нанес удар в грудь. Мужчина умер на месте.
Обвиняемый утверждал, что случившегося не помнит в силу своего алкогольного опьянения. Вину не признавал.
По данным прокуратуры Свердловской области, Ленинский районный суд г. Нижний Тагил назначили убийце 12-летний срок тюремного заключения строгого режима. А также обязал виновного выплатить 4 млн рублей родственникам погибшего, удовлетворив их иск. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Напомним, житель Тавды убил свою знакомую во время застолья и решил скрыть преступление. Он закопал тело.