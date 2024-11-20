Житель Нижнего Тагила заплатит 4 млн за убийство во время застолья

По данным прокуратуры Свердловской области, Ленинский районный суд г. Нижний Тагил назначили убийце 12-летний срок тюремного заключения строгого режима. А также обязал виновного выплатить 4 млн рублей родственникам погибшего, удовлетворив их иск. Решение суда еще не вступило в законную силу.