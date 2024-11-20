Житель Свердловской области занимался оборотом наркотиков через интернет

Posted 20 ноября, 09:11
Published 20 ноября, 09:11
Modified 20 ноября, 09:13
Updated 20 ноября, 09:13
Свердловчанин осуществлял поставки запрещенных веществ в уральские и сибирские города, а также в Санкт-Петербург, где они хранились в лесах от 0,5 до 10 килограммов, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
Во время транспортировки очередной партии товара мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Первоуральске. С собой у него обнаружилось более двух килограммов наркотиков. В его съемной квартире нашли 30 килограммов веществ.
Также запрещенные вещества были изъяты из тайников в вышеуказанных регионах. Деятельность интернет-магазина прекратили. Свердловчанина приговорили к 17 годам тюрьмы.
Напомним, жителя Екатеринбурга осудили на девять лет за распространение наркотиков через интернет.