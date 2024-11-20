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Posted 20 ноября, 09:11

Published 20 ноября, 09:11

Modified 20 ноября, 09:13

Updated 20 ноября, 09:13

Житель Свердловской области занимался оборотом наркотиков через интернет

Житель Свердловской области занимался оборотом наркотиков через интернет

20 ноября 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина в Свердловской области распространял синтетические наркотики в интернет-магазине.

Свердловчанин осуществлял поставки запрещенных веществ в уральские и сибирские города, а также в Санкт-Петербург, где они хранились в лесах от 0,5 до 10 килограммов, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

Во время транспортировки очередной партии товара мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Первоуральске. С собой у него обнаружилось более двух килограммов наркотиков. В его съемной квартире нашли 30 килограммов веществ.

Также запрещенные вещества были изъяты из тайников в вышеуказанных регионах. Деятельность интернет-магазина прекратили. Свердловчанина приговорили к 17 годам тюрьмы.

Напомним, жителя Екатеринбурга осудили на девять лет за распространение наркотиков через интернет.

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