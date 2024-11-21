19 млн выделено в Нижнем Тагиле на новые площадки для ТКО

Posted 21 ноября, 14:24
Published 21 ноября, 14:24
Modified 21 ноября, 14:26
Updated 21 ноября, 14:26
Работать сотрудники подрядной организации будут вплоть до 30 июня 2025 года. При этом, на выполнение заявки в 2024 году дается не более пяти дней, а в 2025 — не более 30 дней.
В документации прописаны земляные работы, гидроизоляция фундамента и обустройство канавы. Также строители смонтируют ограждение и окрасят направляющие масляной краской.
Для подъезда спецтехники площадки заасфальтируют. Также контрактом предусмотрены благоустройство и утилизация строительного мусора, выяснила редакция TagilCity.ru.
Заявки на тендер от организаций принимаются до 27 ноября 2024 года. Ранее в Нижнем Тагиле для таких же целей было выделено 22 миллиона рублей.