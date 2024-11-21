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Posted 21 ноября, 14:24

Published 21 ноября, 14:24

Modified 21 ноября, 14:26

Updated 21 ноября, 14:26

19 млн выделено в Нижнем Тагиле на новые площадки для ТКО

19 млн выделено в Нижнем Тагиле на новые площадки для ТКО

21 ноября 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле появятся новые контейнерные площадки для складирования ТКО. Однако, точные места для них пока не определены.

Работать сотрудники подрядной организации будут вплоть до 30 июня 2025 года. При этом, на выполнение заявки в 2024 году дается не более пяти дней, а в 2025 — не более 30 дней.

В документации прописаны земляные работы, гидроизоляция фундамента и обустройство канавы. Также строители смонтируют ограждение и окрасят направляющие масляной краской.

Для подъезда спецтехники площадки заасфальтируют. Также контрактом предусмотрены благоустройство и утилизация строительного мусора, выяснила редакция TagilCity.ru.

Заявки на тендер от организаций принимаются до 27 ноября 2024 года. Ранее в Нижнем Тагиле для таких же целей было выделено 22 миллиона рублей.

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