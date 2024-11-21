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Posted 21 ноября, 09:23

Published 21 ноября, 09:23

Modified 21 ноября, 09:25

Updated 21 ноября, 09:25

«А что, так можно было?» В Екатеринбурге пройдет диджитал-конференция

«А что, так можно было?» В Екатеринбурге пройдет диджитал-конференция

21 ноября 2024, 09:23
Фото: ШИРЕ НИШИ.
В рамках события эксперты из разных сфер, ответственные за продвижение медиапроектов известных брендов, расскажут о том, как решать проблемы, построить карьерный трек, создать живое комьюнити бренда и многое другое.

Диджитал-конференция ШИРЕ НИШИ пройдет в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге 29 и 30 ноября 2024 года. Мероприятие соберет digital-специалистов, маркетологов, предпринимателей, руководителей компаний и inhouse-команды. Спикеры из Москвы, Екатеринбурга и других городов УрФО покажут, как выходить за рамки привычного в отрасли. На треках конференции будут говорить о бренд-коммуникациях, комьюнити, HR.

Город развивается, когда в нем есть неравнодушные и активные люди. Диджитал-комьюнити славится такими людьми, — пояснил организатор мероприятия.

Главный смысл конференции — «А что, так можно было?»: взглянуть по-иному и найти нестандартные решения на стыке знаний брендинга, маркетинга, менеджмента и креатива.

А что, так можно было? Во-первых, это про поиск решений, про обмен опытом с лучшими, про инсайты. А во-вторых, это вызов самим себе: сделать конференцию так, чтоб самим немножко офигеть. Состав спикеров в этом году широкий, будет зона HR-коучинга, зона практик, на которой можно в моменте получить фидбэк от экспертов. Но конференцию всегда делают еще и участники, — подчеркнула арт-директор конференции Анастасия Пряничникова.

Отметим, участников ждут не только паблик-токи и лекции, но и много практики в разных форматах. В пятницу, 30 ноября, все желающие соберутся на афтепати. Вечер пройдет в «Мерчеварне»: гости будут сами создавать подарочный мерч, слушать предпринимательский стендап, нетворкать и пробовать спешл-напитки.

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