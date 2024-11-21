«А что, так можно было?» В Екатеринбурге пройдет диджитал-конференция

Диджитал-конференция ШИРЕ НИШИ пройдет в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге 29 и 30 ноября 2024 года. Мероприятие соберет digital-специалистов, маркетологов, предпринимателей, руководителей компаний и inhouse-команды. Спикеры из Москвы, Екатеринбурга и других городов УрФО покажут, как выходить за рамки привычного в отрасли. На треках конференции будут говорить о бренд-коммуникациях, комьюнити, HR.