«А что, так можно было?» В Екатеринбурге пройдет диджитал-конференция

Posted 21 ноября, 09:23
Published 21 ноября, 09:23
Modified 21 ноября, 09:25
Updated 21 ноября, 09:25
Диджитал-конференция ШИРЕ НИШИ пройдет в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге 29 и 30 ноября 2024 года. Мероприятие соберет digital-специалистов, маркетологов, предпринимателей, руководителей компаний и inhouse-команды. Спикеры из Москвы, Екатеринбурга и других городов УрФО покажут, как выходить за рамки привычного в отрасли. На треках конференции будут говорить о бренд-коммуникациях, комьюнити, HR.
Город развивается, когда в нем есть неравнодушные и активные люди. Диджитал-комьюнити славится такими людьми, — пояснил организатор мероприятия.
Главный смысл конференции — «А что, так можно было?»: взглянуть по-иному и найти нестандартные решения на стыке знаний брендинга, маркетинга, менеджмента и креатива.
А что, так можно было? Во-первых, это про поиск решений, про обмен опытом с лучшими, про инсайты. А во-вторых, это вызов самим себе: сделать конференцию так, чтоб самим немножко офигеть. Состав спикеров в этом году широкий, будет зона HR-коучинга, зона практик, на которой можно в моменте получить фидбэк от экспертов. Но конференцию всегда делают еще и участники, — подчеркнула арт-директор конференции Анастасия Пряничникова.
Отметим, участников ждут не только паблик-токи и лекции, но и много практики в разных форматах. В пятницу, 30 ноября, все желающие соберутся на афтепати. Вечер пройдет в «Мерчеварне»: гости будут сами создавать подарочный мерч, слушать предпринимательский стендап, нетворкать и пробовать спешл-напитки.