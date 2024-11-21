Боец из Березовского погиб на СВО, бросившись в толпу врагов

Свердловчанин и его сослуживец пошли вдвоем в атаку против большой группы солдат ВСУ. Перед последним боем товарищи попрощались. Их цель была ценой своих жизней победить как можно большее число военных противника, рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.