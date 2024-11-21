Боец из Березовского погиб на СВО, бросившись в толпу врагов

Posted 21 ноября, 06:47
Published 21 ноября, 06:47
Modified 21 ноября, 06:49
Updated 21 ноября, 06:49
Сергей погиб в жестокой схватке в ЛНР. Это случилось летом прошлого года.
Свердловчанин и его сослуживец пошли вдвоем в атаку против большой группы солдат ВСУ. Перед последним боем товарищи попрощались. Их цель была ценой своих жизней победить как можно большее число военных противника, рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Перед смертью Сергей выразил свою последнюю волю — быть погребенным рядом с отцом. 21 ноября последнюю волю героя выполнили. Его похоронили на Северном кладбище, рядом с могилами его близких.
Ранее на Среднем Урале простились с метким стрелком.