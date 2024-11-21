Что нужно стирать шиворот-навыворот: эти 5 вещей обязательно выворачивайте наизнанку

По этой же причине выворачивать наизнанку необходимо и нижнее белье, которое впитывает в себя разные биологические жидкости организма. Костюмы для сна и пижамы также нужно стирать наизнанку: во время сна человек может сильно потеть — эксперты утверждают, что некоторые люди могут за одну ночь терять до 350 мл пота. Все это остается на ткани.