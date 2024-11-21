Что нужно стирать шиворот-навыворот: эти 5 вещей обязательно выворачивайте наизнанку

Posted 21 ноября, 14:09
Published 21 ноября, 14:09
Modified 21 ноября, 14:11
Updated 21 ноября, 14:11
Любые вещи темного цвета из вашего гардероба обязательно выворачивайте перед стиркой. Дело в том, что темная краска, которая применяется для тканей, обычно нестойкая, при стирке она легко вымывается из волокон. Процесс идет не так интенсивно, если вещь вывернута наизнанку.
К тому же, если речь идет о джинсах, брюках или шортах, то после стирки они высохнут намного быстрее, так как карманы не будут спрятаны внутри. Также вывернутые наизнанку вещи не будут выцветать, если вы сушите их на открытом воздухе под солнечными лучами.
При занятиях спортом человек обычно интенсивно потеет. Пот впитывается в ткань, начинается размножение бактерий, одежда начинает неприятно пахнуть.
Весь этот пот впитывается в футболки, леггинсы, спортивные брюки и прочую экипировку, и чтобы он эффективнее вымылся во время стирки, эти вещи следует выворачивать наизнанку, — советует портал techinsider.ru.
По этой же причине выворачивать наизнанку необходимо и нижнее белье, которое впитывает в себя разные биологические жидкости организма. Костюмы для сна и пижамы также нужно стирать наизнанку: во время сна человек может сильно потеть — эксперты утверждают, что некоторые люди могут за одну ночь терять до 350 мл пота. Все это остается на ткани.
Здесь все очевидно: пот, смешиваясь с дезодорантом, оставляет пятна на одежде. Особенно актуальна эта проблема для белых вещей, на которых нередко можно увидеть желтые разводы в районе подмышек. Они обычно плохо выводятся, поэтому такие вещи обязательно выворачивайте перед стиркой, чтобы моющее средство воздействовало непосредственно на пятно.
Деликатные ткани легко рвутся, на них появляются зацепки. Также в процессе стирки могут отвалиться украшения или стразы, поэтому в обязательном порядке выворачивайте такие вещи. А в идеале их нужно стирать либо вручную, либо в специальных мешочках.
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