Чудо не произошло: молодой тагильчанин умер в больнице после драки в кафе

Posted 21 ноября, 06:31
Published 21 ноября, 06:31
Modified 21 ноября, 06:34
Updated 21 ноября, 06:34
Родная сестра Ильи опубликовала соответствующий пост с фотографией брата и подписью: «Илюшки больше нет…» на своей странице «Вконтакте». Молодой человек пролежал в коме почти 20 дней, но, к большому сожалению, врачи так и не смогли ему помочь.
Редакция TagilCity.ru выражает семье Ильи искренние соболезнования.
В ночь с 1 на 2 ноября Илья с друзьями отмечал свое возвращение из армии, но во время отдыха произошел конфликт. Илья получил удар, после которого упал и ударился головой. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.