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Posted 21 ноября, 06:31

Published 21 ноября, 06:31

Modified 21 ноября, 06:34

Updated 21 ноября, 06:34

Илья

Чудо не произошло: молодой тагильчанин умер в больнице после драки в кафе

21 ноября 2024, 06:31
Фото: Снежана Хритина. Илья

Впавший в кому после драки у кафе в Нижнем Тагиле умер в больнице

Житель Нижнего Тагила, который пролежал в коме почти 20 дней после драки у кафе «Огни Востока», умер в больнице.

Родная сестра Ильи опубликовала соответствующий пост с фотографией брата и подписью: «Илюшки больше нет…» на своей странице «Вконтакте». Молодой человек пролежал в коме почти 20 дней, но, к большому сожалению, врачи так и не смогли ему помочь.

Редакция TagilCity.ru выражает семье Ильи искренние соболезнования.

В ночь с 1 на 2 ноября Илья с друзьями отмечал свое возвращение из армии, но во время отдыха произошел конфликт. Илья получил удар, после которого упал и ударился головой. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

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