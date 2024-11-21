Дачник посадил вдоль участка 300 елей: что получилось через 12 лет — интересный опыт

Через 12 лет живая изгородь вымахала и разрослась. Ее высота теперь составляет около 3 метров, к тому же она надежно защищает участок как от чужих взоров, так и от проникновения. Ели с их темно-зелеными иголками делают изгородь визуально привлекательной в любое время года. Зимой такие деревья выглядят особенно красиво, когда их покрывает снег.