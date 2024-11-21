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Posted 21 ноября, 13:01

Published 21 ноября, 13:01

Modified 21 ноября, 13:03

Updated 21 ноября, 13:03

Дачник посадил вдоль участка 300 елей: что получилось через 12 лет — интересный опыт

Дачник посадил вдоль участка 300 елей: что получилось через 12 лет — интересный опыт

21 ноября 2024, 13:01
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Многие дачники сегодня предпочитают не устанавливать заборы из бетона и металла, а вместо это обустраивают живые изгороди. Рассказываем об одном интересном эксперименте с живыми елками.

Обычно живую изгородь делают из разного рода вьющихся растений, однако у этого варианта есть целый ряд минусов — в холодное время года листья на таких деревьях опадают и перестают скрывать участок от посторонних глаз. Вот почему житель Чкаловска решил провести эксперимент и сделать живую изгородь из натуральных елей. Что же из этого получилось?

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Для обустройства изгороди хозяину понадобилось 300 елей, которые он выкопал на пустыре. Все деревья были примерно одного возраста и роста — около 30 сантиметров в высоту. Ели были высажены вдоль границы участка на расстоянии 20 сантиметров друг от друга.

Через 12 лет живая изгородь вымахала и разрослась. Ее высота теперь составляет около 3 метров, к тому же она надежно защищает участок как от чужих взоров, так и от проникновения. Ели с их темно-зелеными иголками делают изгородь визуально привлекательной в любое время года. Зимой такие деревья выглядят особенно красиво, когда их покрывает снег.

Живая изгородь из елей требуют относительно небольшого ухода. Регулярная обрезка и полив в засушливые периоды — вот и все, что нужно для сохранения формы и поддержания здоровья. К тому же хвойные деревья служат местом обитания для различных видов птиц и насекомых, а также способствует увеличению биоразнообразия на участке.

Изгородь из елей экологична и красиваИзгородь из елей экологична и красива
Изгородь из елей экологична и красива. Фото: Photo by Gabriella S on Unsplash

А еще ели довольно хорошо адаптируются к различным климатическим условиям и могут расти как в северных, так и в южных регионах, что делает их универсальным выбором.

Несмотря на очевидные плюсы, минусов у изгороди немало. Хвойники часто болеют, их атакуют грибки, лишайники, от чего ветки лысеют. Проблему решает регулярная обработка растений фунгицидами, — пишут эксперты портала «Хибины».

Также нужно учесть, что живая изгородь из елей подходит только для тех участков, которые не используются для выращивания сельскохозяйственных культур, так как мощные корни этого дерева вытягивают из земли все соки.

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