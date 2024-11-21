Депутат из Екатеринбурга предлагает вернуться к футболу, как в СССР

Posted 21 ноября, 12:51
Published 21 ноября, 12:51
Modified 21 ноября, 12:53
Updated 21 ноября, 12:53
Владимир Крицкий, депутат городской думы Екатеринбурга, во время комиссии по бюджету предложил вернуть систему матчей по футболу как в СССР, то есть «весна-осень». Крицкому не нравится, что траву в холодное время года приходится поддерживать за счет искусственного «солнца», сообщает ИА «Уральский Меридиан».
Депутат утверждает, что необходимо возвращаться к национальному и отказываться от европейского. Говоря об этом, он напомнил о подготовке к Универсиаде, которую в итоге перенесли в Чэнду (Китай).
Кроме того, Крицкий предложил обратиться к Министерству спорта РФ с просьбой профинансировать снятие «ушей» на главной арене Екатеринбурга. Убрать трибуны не могут уже 6 лет.
Ранее стало известно, что команда из Нижнего Тагила победила на всероссийских соревнованиях по футболу на электроколясках.