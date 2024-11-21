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Posted 21 ноября, 12:51

Published 21 ноября, 12:51

Modified 21 ноября, 12:53

Updated 21 ноября, 12:53

Депутат из Екатеринбурга предлагает вернуться к футболу, как в СССР

Депутат из Екатеринбурга предлагает вернуться к футболу, как в СССР

21 ноября 2024, 12:51
Фото: 1MI.
Депутат городской думы Екатеринбурга, Владимир Крицкий, вернулся к вопросу о демонтаже трибун на «Екатеринбург-Арене», а также предложил вернуть советский формат игр.

Владимир Крицкий, депутат городской думы Екатеринбурга, во время комиссии по бюджету предложил вернуть систему матчей по футболу как в СССР, то есть «весна-осень». Крицкому не нравится, что траву в холодное время года приходится поддерживать за счет искусственного «солнца», сообщает ИА «Уральский Меридиан».

Депутат утверждает, что необходимо возвращаться к национальному и отказываться от европейского. Говоря об этом, он напомнил о подготовке к Универсиаде, которую в итоге перенесли в Чэнду (Китай).

Кроме того, Крицкий предложил обратиться к Министерству спорта РФ с просьбой профинансировать снятие «ушей» на главной арене Екатеринбурга. Убрать трибуны не могут уже 6 лет.

Ранее стало известно, что команда из Нижнего Тагила победила на всероссийских соревнованиях по футболу на электроколясках.

#Евгения Сафина#Спорт#Футбол#Депутат#Трибуна#Екатеринбург
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