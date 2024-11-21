Депутат из Екатеринбурга предлагает вернуться к футболу, как в СССР

Владимир Крицкий, депутат городской думы Екатеринбурга, во время комиссии по бюджету предложил вернуть систему матчей по футболу как в СССР, то есть «весна-осень». Крицкому не нравится, что траву в холодное время года приходится поддерживать за счет искусственного «солнца», сообщает ИА «Уральский Меридиан».