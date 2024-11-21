Для отметивших золотую свадьбу тагильчан снова зазвучал марш Мендельсона

Posted 21 ноября, 15:58
Published 21 ноября, 15:58
Modified 21 ноября, 16:00
Updated 21 ноября, 16:00
В четверг, 21 ноября, в Дзержинском ЗАГСе состоялся праздник в честь тагильчан, которые отпраздновали золотые свадьбы — это 50 лет совместной жизни, сообщает администрация Дзержинского района.
Супруги, всего пять семей, стали обладателями почетных знаков «Совет да любовь». Как и полвека назад для них вновь прозвучал «Свадебный марш» композитора Феликса Мендельсона.
Семейные пары поздравили глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко, Заместитель Председателя Нижнетагильской городской Думы Алексей Балыбердин и Заместитель начальника управления социальной политики 21 Ирина Шатохина, — добавили в администрации.
Ранее сотрудник ГУФСИН прямо на выпускном предложил своей возлюбленной руку и сердце.