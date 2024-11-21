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Posted 21 ноября, 15:58

Published 21 ноября, 15:58

Modified 21 ноября, 16:00

Updated 21 ноября, 16:00

В Нижнем Тагиле чествовали супружеские пары, отметившие золотую свадьбу

Для отметивших золотую свадьбу тагильчан снова зазвучал марш Мендельсона

21 ноября 2024, 15:58
Фото: Дзержинский район Нижний Тагил.

В Нижнем Тагиле чествовали супружеские пары, отметившие золотую свадьбу

В Дзержинском ЗАГСе Нижнего Тагила звучали поздравления в адрес пяти пар, которые отметили полувековой юбилей совместной жизни.

В четверг, 21 ноября, в Дзержинском ЗАГСе состоялся праздник в честь тагильчан, которые отпраздновали золотые свадьбы — это 50 лет совместной жизни, сообщает администрация Дзержинского района.

Фото: Дзержинский район Нижний Тагил

Супруги, всего пять семей, стали обладателями почетных знаков «Совет да любовь». Как и полвека назад для них вновь прозвучал «Свадебный марш» композитора Феликса Мендельсона.

Семейные пары поздравили глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко, Заместитель Председателя Нижнетагильской городской Думы Алексей Балыбердин и Заместитель начальника управления социальной политики 21 Ирина Шатохина, — добавили в администрации.

Ранее сотрудник ГУФСИН прямо на выпускном предложил своей возлюбленной руку и сердце.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Дзержинский район#ЗАГС#Супруги#Екатеринбург#Золотая свадьба
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