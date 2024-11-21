«Домклик» дал советы по привлечению арендаторов жилья

Также арендодателям необходимо учитывать, что краткосрочная аренда потребует дополнительных затрат для создания комфортной атмосферы. К основным расходам относятся туалетная бумага, на которой не стоит экономить, а также мыло, чай, кофе, сахар и соль для гостей. К числу затрат можно отнести комплект постельного белья, подушки, одеяла и полотенца. Не забывайте про комиссию за размещение объявления на онлайн-платформе и уплату налогов.