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Posted 21 ноября, 08:11

Published 21 ноября, 08:11

Modified 21 ноября, 08:11

Updated 21 ноября, 08:11

«Домклик» дал советы по привлечению арендаторов жилья

«Домклик» дал советы по привлечению арендаторов жилья

21 ноября 2024, 08:11
Фото: Домклик24.
Специалисты компании «Домклик24» полагают, что сдача жилой недвижимости на короткий срок может оказаться более выгодной, чем долгосрочный наем. Проведя анализ объявлений арендаторов, они выявили особенности рынка краткосрочной аренды и объяснили, в чем заключается секрет успешной сдачи жилья.

Чтобы такие объявления привлекали внимание быстрее, важно придерживаться нескольких рекомендаций, пишет newsnn.ru.

Первое — это, безусловно, продающие фотографии, которые должны заинтересовать потенциальных гостей. Качественные снимки не только увеличивают интерес, но и повышают уровень доверия к арендодателю. Статистика «Домклик24» показывает, что люди часто готовы платить на 30% больше за опрятное и симпатичное жилье, чем за квартиры с низкой ценой.

Второе правило касается дат и времени. По данным аналитиков «Домклик24», актуальность информации крайне важна для гостей, ищущих жилье. С помощью календарей доступности и цен потенциальные жильцы могут мгновенно проверить, какие квартиры свободны на нужные даты. Это значительно упрощает процесс выбора и снижает необходимость постоянных уточнений по телефону.

В-третьих, важно написать цепляющий текст объявления. Никакой излишней информации — всё должно быть тщательно продумано и максимально информативно, чтобы привлечь внимание потенциальных арендаторов. По рекомендациям «Домклик24», текст о краткосрочной аренде должен быть лаконичным, без грамматических ошибок и без воды.

Следуя этим советам, можно избежать простоя квартиры, уверяют эксперты «Домклик24». «Уже вскоре могут появиться постоянные клиенты, а также те, кто последует совету знакомого либо прочитает отзывы», — обращают внимание аналитики, ссылаясь на опыт сервиса онлайн-бронирования квартир.

Также арендодателям необходимо учитывать, что краткосрочная аренда потребует дополнительных затрат для создания комфортной атмосферы. К основным расходам относятся туалетная бумага, на которой не стоит экономить, а также мыло, чай, кофе, сахар и соль для гостей. К числу затрат можно отнести комплект постельного белья, подушки, одеяла и полотенца. Не забывайте про комиссию за размещение объявления на онлайн-платформе и уплату налогов.

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