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Posted 21 ноября, 13:31

Published 21 ноября, 13:31

Modified 21 ноября, 13:33

Updated 21 ноября, 13:33

Мэрия Екатеринбурга требует уплату пени за задержку ремонта дорог на месяц

Дорожная компания Екатеринбурга выплатит штраф за месячную задержку по ремонту

21 ноября 2024, 13:31
Фото: 1MI.

Мэрия Екатеринбурга требует уплату пени за задержку ремонта дорог на месяц

Мэрия Екатеринбурга не станет вносить УДТ в список недобросовестных подрядчиков, а лишь взыщет пени за задержку дорожных ремонтных работ на месяц.

Организация «УралДорТехнологии» подписала контракт с мэрией Екатеринбурга о ремонтных работах на улице Бориса Ельцина, Малышева и других. Сроком завершения работ по восстановлению было назначено 30 сентября. Подрядчик работы закончил, но с опозданием на месяц, как сообщает ИА «Новый день».

Администрация хотела обратиться в Федеральную антимонопольную службу России, с целью внести компанию подрядчиков в список недобросовестных. Если бы это произошло, то организация не смогла бы больше участвовать в аукционах на подписание муниципальных контрактов.

Однако, как выразился Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга, компания выполнила порученную работу, только лишь задержалась. Поэтому мэрия решила взыскать с дорожной компании лишь пени за несвоевременное выполнение обязанностей.

Напомним, в Нижнем Тагиле запланированные на 2024 год ремонты дорог были окочены в начале ноября.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Штраф#Ремонт#Дороги#Задержка#Дорожники#Пени#Екатеринбург
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