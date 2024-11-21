Дорожная компания Екатеринбурга выплатит штраф за месячную задержку по ремонту

Posted 21 ноября, 13:31
Published 21 ноября, 13:31
Modified 21 ноября, 13:33
Updated 21 ноября, 13:33
Организация «УралДорТехнологии» подписала контракт с мэрией Екатеринбурга о ремонтных работах на улице Бориса Ельцина, Малышева и других. Сроком завершения работ по восстановлению было назначено 30 сентября. Подрядчик работы закончил, но с опозданием на месяц, как сообщает ИА «Новый день».
Администрация хотела обратиться в Федеральную антимонопольную службу России, с целью внести компанию подрядчиков в список недобросовестных. Если бы это произошло, то организация не смогла бы больше участвовать в аукционах на подписание муниципальных контрактов.
Однако, как выразился Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга, компания выполнила порученную работу, только лишь задержалась. Поэтому мэрия решила взыскать с дорожной компании лишь пени за несвоевременное выполнение обязанностей.
Напомним, в Нижнем Тагиле запланированные на 2024 год ремонты дорог были окочены в начале ноября.