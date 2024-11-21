Екатеринбургский депутат предложил отделить Академический район от города

Posted 21 ноября, 09:54
Published 21 ноября, 09:54
Modified 21 ноября, 09:56
Updated 21 ноября, 09:56
Колесников на заседании по бюджету назвал Академический район балластом. Он заявил, что данный микрорайон очень быстро растет. В год там сдают 300 тысяч квадратных метров нового жилья. При этом, как отметил представитель власти, в микрорайоне не хватает детских садов и школ. Для строительства новых образовательных учреждений требуется много денег.
В качестве выхода из сложившейся ситуации он предложил отделить Академ от города и оставить его на самообеспечении, пишет Ural Mash.
Ранее Милонов предложил давать многодетным семьям в РФ лошадь вместо автомобиля.