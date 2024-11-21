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Posted 21 ноября, 09:54

Published 21 ноября, 09:54

Modified 21 ноября, 09:56

Updated 21 ноября, 09:56

Екатеринбургский депутат предложил отделить Академический район от города

Екатеринбургский депутат предложил отделить Академический район от города

21 ноября 2024, 09:54
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге депутат Александр Колесников предложил отделить один из районов от города.

Колесников на заседании по бюджету назвал Академический район балластом. Он заявил, что данный микрорайон очень быстро растет. В год там сдают 300 тысяч квадратных метров нового жилья. При этом, как отметил представитель власти, в микрорайоне не хватает детских садов и школ. Для строительства новых образовательных учреждений требуется много денег.

В качестве выхода из сложившейся ситуации он предложил отделить Академ от города и оставить его на самообеспечении, пишет Ural Mash.

Ранее Милонов предложил давать многодетным семьям в РФ лошадь вместо автомобиля.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Депутат#Микрорайон#Екатеринбург
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