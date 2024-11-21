Екатеринбургский депутат предложил отделить Академический район от города

Колесников на заседании по бюджету назвал Академический район балластом. Он заявил, что данный микрорайон очень быстро растет. В год там сдают 300 тысяч квадратных метров нового жилья. При этом, как отметил представитель власти, в микрорайоне не хватает детских садов и школ. Для строительства новых образовательных учреждений требуется много денег.