Эксперты назвали последствия бесконтрольного приема антибиотиков

Posted 21 ноября, 11:44
Published 21 ноября, 11:44
Modified 21 ноября, 11:46
Updated 21 ноября, 11:46
Бактериальная резистентность — явление, при котором бактерии адаптируются и становятся невосприимчивыми к действию антибиотиков. Часто это приводит к тому, что обычные инфекции становятся трудноизлечимыми и могут вызвать серьезные осложнения или даже летальный исход. Важно осознавать, что неправильное использование антибиотиков, включая их бесконтрольный прием и нецелевое назначение, способствует развитию резистентных штаммов (микроорганизмы, которые перестают реагировать на определенные препараты).
Антибиотики предназначены исключительно для борьбы с бактериальными инфекциями и неэффективны против вирусов. Прием антибиотиков при вирусных заболеваниях не только не приносит пользы, но и может усугубить проблему антимикробной резистентности.
Чтобы защитить себя и общество от угрозы антимикробной резистентности, необходимо:
Каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с антимикробной резистентностью. Будьте ответственны в вопросах своего здоровья и здоровья детей — это поможет сохранить эффективность антибиотиков для будущих поколений.
По словам врача-педиатра детской городской больницы Нижнего Тагила, наибольшую опасность представляет бесконтрольный и необоснованный прием антибиотиков детьми. Инфекции дыхательных путей очень распространены и лидируют по сравнению с другими детскими болезнями. Как правило, все родители хотят, чтобы их ребенок быстрее выздоровел и пошел в детский сад или школу. Иногда, на первый взгляд, может показаться, что заболевание очень похоже на предыдущее и лечение, назначенное ребенку в прошлый раз, и вполне может подойти, однако это совсем не так. Определить заболевание может только врач. Если ребенок заболел необходимо обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом.
Некоторые заболевания имеют схожие симптомы и часто сопровождаются высокой температурой. Однако только врач может адекватно оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка и правильно подобрать лекарства в соответствующих дозах. Важно строго следовать рекомендациям специалиста. Если ребенок заболел, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать серьезных осложнений, требующих госпитализации, — рассказала заведующая педиатрическим отделением №2 Детской поликлиники на Окунева, 32 Юлия Мартемьянова.
Примечательно, что одно из глобальных достижений человечества — открытие противомикробных препаратов. В 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие пенициллина — первого антибиотика, который помог человечеству бороться с инфекциями.
На сегодняшний день в линейке антибиотиков появилось более пятнадцати разных групп лекарственных средств, причем не только с антибактериальным, но и противогрибковым, противоопухолевым действием. Подобная широта выбора и расширенный спектр действия помогает бороться с инфекциями. При этом одновременно с доступностью противомикробных средств возникла и новая проблема — устойчивость бактерий к антибиотикам.
Устойчивость к противомикробным препаратам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов и утраты ими восприимчивости к лекарственным препаратам. Происходящее серьезно затрудняет лечение инфекций и повышает риск распространения, тяжелого течения и летального исхода болезней.
Без надлежащих мер ситуация может разрастись до критических масштабов, и тогда человечество столкнется с серьезной угрозой жизни — даже незначительные травмы и распространенные инфекционные заболевания станут смертельно опасными.