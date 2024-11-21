Эксперты назвали последствия бесконтрольного приема антибиотиков

По словам врача-педиатра детской городской больницы Нижнего Тагила, наибольшую опасность представляет бесконтрольный и необоснованный прием антибиотиков детьми. Инфекции дыхательных путей очень распространены и лидируют по сравнению с другими детскими болезнями. Как правило, все родители хотят, чтобы их ребенок быстрее выздоровел и пошел в детский сад или школу. Иногда, на первый взгляд, может показаться, что заболевание очень похоже на предыдущее и лечение, назначенное ребенку в прошлый раз, и вполне может подойти, однако это совсем не так. Определить заболевание может только врач. Если ребенок заболел необходимо обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом.