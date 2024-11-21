Еще два российских флага закупают для флагштока в Нижнем Тагиле

Posted 21 ноября, 10:49
Published 21 ноября, 10:49
Modified 21 ноября, 10:51
Updated 21 ноября, 10:51
Поставить продукцию нужно в «Центр организации дорожного движения» на улицу Карла Маркса, 63 до 17 декабря 2024 года.
Двухсторонний флаг размером 11 на 16 метров будет использоваться на открытом воздухе. Края полотнища необходимо усилить лентой, то есть вшить прочную тесьму по периметру флага. Также договором предусмотрено дополнительное усиление углов — прострочка, выяснила редакция TagilCity.ru.
С помощью карабинов и троса изделие будет крепиться на девять петель, расположенных на одной из коротких сторон флага. Схема также имеется в документации.
Напомним, что в конце сентября 2024 года порывы сильного ветра разорвали триколор на флагштоке пополам. После чего флаг оперативно заменили.