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Posted 21 ноября, 09:28

Published 21 ноября, 09:28

Modified 21 ноября, 09:30

Updated 21 ноября, 09:30

Фигурант уголовного дела Летников посещает съезды партии «Единая Россия»

Фигурант уголовного дела Летников посещает съезды партии «Единая Россия»

21 ноября 2024, 09:28
Фото: tagilcity.ru.
20 ноября в Екатеринбурге прошла конференция партии «Единая Россия», на которой был замечен и действующий глава ГГО Дмитрий Летников. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела, ранее вопрос о приостановке членства в партии уже поднимался.

Согласно уставу партии, членство лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, приостанавливается по решению регионального политсовета. В сентябре 2023 года, когда уголовное дело по статье «Присвоение и растрата» было возбуждено в отношении Дмитрия Летникова, в партии намечалось заседание. Редакции TagilCity.ru тогда сообщили, что накануне будет рассматриваться вопрос о приостановке членства в партии Летникова.

Позже была опубликована официальная информация о том, что такое решение действительно было принято. А в случае, если будет доказана виновность, то Дмитрия Летникова исключат из партии.

Однако на сегодняшний день Дмитрий Летников продолжает участвовать в событиях, касающихся партии. Так, 20 ноября в Екатеринбурге прошла конференция, на которой присутствовал Дмитрий Летников. Это подтверждалось фотографиями с мероприятия, опубликованными Виктором Бабенко и Сергеем Никоновым в социальных сетях.

Фото: Виктор Бабенко, ВК

Отметим, что согласно тому же уставу, принимать участие в конференциях могут только члены местного политического совета, исполнительный секретарь местного отделения партии, члены местной контрольной комиссии.

Иными словами человек, чье членство приостановлено, является лишь сторонником партии, а значит не может стать секретарём местного отделения, не может стать участником конференции, не может состоять в местном политическом совете, — пояснил редакции TagilCity.ru собственный источник.

Редакция TagilCity.ru сделала запрос в пресс-службу свердловского регионального отделения с просьбой сообщить о статусе Дмитрия Летникова в партии. По телефону, указанному на сайте, ответа на звонок дождаться не удалось.

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Добавим, что руководство регионального отделения партии ранее отказалось принимать в отношении Дмитрия Летникова партийные взыскания, ссылаясь на то, что члены местной думы не прекратили полномочия вновь избранного главы и более того, потраченные средства были возмещены в бюджет.

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