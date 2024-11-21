Фигурант уголовного дела Летников посещает съезды партии «Единая Россия»

Согласно уставу партии, членство лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, приостанавливается по решению регионального политсовета. В сентябре 2023 года, когда уголовное дело по статье «Присвоение и растрата» было возбуждено в отношении Дмитрия Летникова, в партии намечалось заседание. Редакции TagilCity.ru тогда сообщили, что накануне будет рассматриваться вопрос о приостановке членства в партии Летникова.