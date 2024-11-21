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Posted 21 ноября, 04:36

Published 21 ноября, 04:36

Modified 21 ноября, 04:38

Updated 21 ноября, 04:38

Глава спортивной федерации Свердловской области выступил против уроков борьбы в школе

Глава спортивной федерации Свердловской области выступил против уроков борьбы в школе

21 ноября 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney.
Глава федерации кикбоксинга Свердловской области Игорь Кулбаев высказался против того, чтобы в школе проходили уроки борьбы.

По мнению Кулбаева, борьбой не следует заниматься девочкам, но она важна для мальчиков, рассказал он в эфире канала «ОТВ».

Также чиновник отметил, что борьба и защита непременно пригодятся в жизни мальчиков, поэтому они все должны изучать основы единоборства. При этом он сообщил, что не надо ущемлять права девочек и обижать их.

Напомним, областной родительский комитет высказался против того, чтобы школы посещали дети, увлекающиеся квадробингом.

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