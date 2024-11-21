Глава спортивной федерации Свердловской области выступил против уроков борьбы в школе

Posted 21 ноября, 04:36
Published 21 ноября, 04:36
Modified 21 ноября, 04:38
Updated 21 ноября, 04:38
По мнению Кулбаева, борьбой не следует заниматься девочкам, но она важна для мальчиков, рассказал он в эфире канала «ОТВ».
Также чиновник отметил, что борьба и защита непременно пригодятся в жизни мальчиков, поэтому они все должны изучать основы единоборства. При этом он сообщил, что не надо ущемлять права девочек и обижать их.
Напомним, областной родительский комитет высказался против того, чтобы школы посещали дети, увлекающиеся квадробингом.