«Граждане СССР»* в Нижнем Тагиле бойкотировали ЖКХ-платежи

Чаще всего их встречали криками и руганью, пытались обвинить в жестокости, и всячески препятствовали отключению электричества. Один мужчина даже устроил драку с электриком прямо в присутствии полицейского. Другой неплательщик повесил большой замок на электрощиток. Однако его сбили и электричество отключили.