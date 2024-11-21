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Posted 21 ноября, 07:35

Published 21 ноября, 07:35

Modified 21 ноября, 07:37

Updated 21 ноября, 07:37

«Граждане СССР»* в Нижнем Тагиле бойкотировали ЖКХ-платежи

«Граждане СССР»* в Нижнем Тагиле бойкотировали ЖКХ-платежи

21 ноября 2024, 07:35
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле некоторые граждане намеренно не платят за свет.

В Нижнем Тагиле есть категория так называемых «Граждан СССР»*, уверенных, что они имеют полное право пользоваться коммунальными услугами и при этом не платить за них.

Журналист ИА «Все новости» совместно с энергетиками и участковым посетил адреса этих жильцов.

Чаще всего их встречали криками и руганью, пытались обвинить в жестокости, и всячески препятствовали отключению электричества. Один мужчина даже устроил драку с электриком прямо в присутствии полицейского. Другой неплательщик повесил большой замок на электрощиток. Однако его сбили и электричество отключили.

Н каждый раз граждане подключаются к электричеству вновь. Делают они это незаконно.

Ранее в РФ семьям мобилизованных разрешили не оплачивать коммунальные услуги.

*Межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» включено в список экстремистских Верховным судом Коми.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ЖКХ#Должники ЖКХ#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Инцидент
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