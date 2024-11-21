«Граждане СССР»* в Нижнем Тагиле бойкотировали ЖКХ-платежи

Posted 21 ноября, 07:35
Published 21 ноября, 07:35
Modified 21 ноября, 07:37
Updated 21 ноября, 07:37
В Нижнем Тагиле есть категория так называемых «Граждан СССР»*, уверенных, что они имеют полное право пользоваться коммунальными услугами и при этом не платить за них.
Журналист ИА «Все новости» совместно с энергетиками и участковым посетил адреса этих жильцов.
Чаще всего их встречали криками и руганью, пытались обвинить в жестокости, и всячески препятствовали отключению электричества. Один мужчина даже устроил драку с электриком прямо в присутствии полицейского. Другой неплательщик повесил большой замок на электрощиток. Однако его сбили и электричество отключили.
Н каждый раз граждане подключаются к электричеству вновь. Делают они это незаконно.
Ранее в РФ семьям мобилизованных разрешили не оплачивать коммунальные услуги.
*Межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» включено в список экстремистских Верховным судом Коми.