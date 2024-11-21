Иномарка влетела под фуру на Ново-Московском тракте в Екатеринбурге

Posted 21 ноября, 10:56
Published 21 ноября, 10:56
Modified 21 ноября, 10:58
Updated 21 ноября, 10:58
По словам очевидца, водитель автомобиля на большой скорости врезался в грузовую машину, которая была припаркована. Иномарка оказалась под большегрузом, в результате чего крыша оказалась срезана, пишет Е1.
Молодой человек, сидевший за рулем Daewoo, погиб на месте ЧП до того, как приехали врачи. Чтобы извлечь тело из транспорта, спасателям пришлось распиливать автомобиль.
Напомним, 19 ноября 2024 года на трассе в Свердловской области произошло столкновение автомобиля и грузовика. В результате аварии погиб пассажир машины.