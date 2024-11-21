Итоги конкурса экологического плаката подведены в Свердловской области

Награждение победителей пройдет сразу на двух площадках: в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле и в детском технопарке «Кванториум» в Краснотурьинске. Лауреаты конкурса получат дипломы и денежные сертификаты. Полный список победителей уже опубликован на официальной странице «Рифей» в соцсети ВКонтакте.