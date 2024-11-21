Итоги конкурса экологического плаката подведены в Свердловской области

Posted 21 ноября, 08:49
Published 21 ноября, 08:49
Modified 21 ноября, 08:51
Updated 21 ноября, 08:51
В творческом состязании принимали участие свердловчане трех возрастных категорий. Самыми активными оказались старшеклассники.
Особенно отличились жители Краснотурьинска. Именно они завоевали большинство дипломов и денежных сертификатов, — сообщили организаторы.
Кроме жителей Краснотурьинска, в конкурсе приняли участие тагильчане, невьянцы и лобвинцы.
Победителем во взрослой категории стала Елизавета Щинова из Краснотурьинска с философским плакатом, на котором изображен яблочный огрызок, составленный из силуэтов многоэтажек и дымящих труб. Работа символизирует вред, который наносит цивилизация природе, а также необходимость бережного отношения к окружающей среде.
Мы придаем форму зданиям, а потом они придают форму нам, — сообщила автор плаката, обращаясь ко всем с призывом сохранить свой дом.
Награждение победителей пройдет сразу на двух площадках: в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле и в детском технопарке «Кванториум» в Краснотурьинске. Лауреаты конкурса получат дипломы и денежные сертификаты. Полный список победителей уже опубликован на официальной странице «Рифей» в соцсети ВКонтакте.
Мы благодарны всем участникам за их вклад в продвижение экологических ценностей. Такие проекты помогают обратить внимание на важнейшие вопросы экологии. Мы обязательно будем использовать работы победителей в нашей просветительской деятельности, — подчеркнули в пресс-службе компании «Рифей».
Напомним, участникам предлагалось создать визуальные экологические послания с помощью смартфонов, компьютерных программ и нейросетей. Работы принимались через социальные сети до 17 ноября 2024 года.