Компании «Артель Урала» ограничили лицензию из-за нарушений

Posted 21 ноября, 09:20
Published 21 ноября, 09:20
Modified 21 ноября, 09:22
Updated 21 ноября, 09:22
Так, у организации не было проектной документации на геологическое изучение недр. Кроме того, у юрлица не имелось статистического отчета за 2022 и 2023 годы, рассказали в пресс-службе ведомства.
В связи с этим Росприроднадзор направил предостережение о том, что недопустимо нарушать природоохранные нормы. Также инициирована процедура досрочного ограничения права пользования недрами земли.
Напомним, Росприроднадзор начал проверки предприятий в Нижнем Тагиле, которые негативно влияют на экологию.