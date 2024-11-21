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Posted 21 ноября, 09:20

Published 21 ноября, 09:20

Modified 21 ноября, 09:22

Updated 21 ноября, 09:22

Компании «Артель Урала» ограничили лицензию из-за нарушений

Компании «Артель Урала» ограничили лицензию из-за нарушений

21 ноября 2024, 09:20
Фото: 1MI.
В Свердловской области Росприроднадзор временно ограничил лицензию компании «Артель Урала», которая добывает в регионе полезные ископаемые. Во время проверки были найдены нарушения.

Так, у организации не было проектной документации на геологическое изучение недр. Кроме того, у юрлица не имелось статистического отчета за 2022 и 2023 годы, рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим Росприроднадзор направил предостережение о том, что недопустимо нарушать природоохранные нормы. Также инициирована процедура досрочного ограничения права пользования недрами земли.

Напомним, Росприроднадзор начал проверки предприятий в Нижнем Тагиле, которые негативно влияют на экологию.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил предостережения от Росприроднадзора и Росгидромета
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нарушения#Компания#Лицензия#Охрана природы#Росприроднадзор#Екатеринбург#Предостережение#Документация
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