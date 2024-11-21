Милонов предложил давать многодетным семьям в РФ лошадь вместо автомобиля

Posted 21 ноября, 05:00
Published 21 ноября, 05:00
Modified 21 ноября, 05:02
Updated 21 ноября, 05:02
Ранее в Думе был отклонен законопроект партии ЛДПР о том, чтобы семьи, где много детей, могли использовать маткапитал для приобретения легковой машины.
Милонов сообщил, что поддержал бы инициативу, если бы была возможность приобрести животное, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Чиновница Татьяна Буцкая отметила, что держать у себя лошадь не все могут себе позволить, так как это дорого.
Напомним, ранее екатеринбургский священник Максим Миняйло предложил отменить маткапитал.