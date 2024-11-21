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Posted 21 ноября, 05:00

Published 21 ноября, 05:00

Modified 21 ноября, 05:02

Updated 21 ноября, 05:02

Милонов предложил давать многодетным семьям в РФ лошадь вместо автомобиля

Милонов предложил давать многодетным семьям в РФ лошадь вместо автомобиля

21 ноября 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением выдавать многодетным семьям лошадь вместо машин. По его словам, непарнокопытные являются таким же транспортным средством.

Ранее в Думе был отклонен законопроект партии ЛДПР о том, чтобы семьи, где много детей, могли использовать маткапитал для приобретения легковой машины.

Милонов сообщил, что поддержал бы инициативу, если бы была возможность приобрести животное, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Чиновница Татьяна Буцкая отметила, что держать у себя лошадь не все могут себе позволить, так как это дорого.

Напомним, ранее екатеринбургский священник Максим Миняйло предложил отменить маткапитал.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Лошадь#Автомобиль#Депутат#Госдума#Законопроект#Предложение#Многодетные семьи#Екатеринбург#Маткапитал
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