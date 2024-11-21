На дорогах Свердловской области ожидается гололед

Posted 21 ноября, 03:54
Published 21 ноября, 03:54
Modified 21 ноября, 03:56
Updated 21 ноября, 03:56
В предпоследний рабочий день в регионе пройдет небольшой снег, а дороги покроются льдом, из-за чего дорожная ситуация осложнится, рассказали в УГМС.
Ночью температура может доходить до -5 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов. Направление ветра западное. В Екатеринбурге осадки не прогнозируются.
Напомним, до 22 ноября 2024 года в Свердловской области прогнозировались осадки, ветер и обледенение дорог.