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Posted 21 ноября, 03:54

Published 21 ноября, 03:54

Modified 21 ноября, 03:56

Updated 21 ноября, 03:56

На дорогах Свердловской области ожидается гололед

На дорогах Свердловской области ожидается гололед

21 ноября 2024, 03:54
Фото: 1MI.
В Свердловской области на дорогах образуется лед. Обледенение ожидается 21 ноября 2024 года.

В предпоследний рабочий день в регионе пройдет небольшой снег, а дороги покроются льдом, из-за чего дорожная ситуация осложнится, рассказали в УГМС.

Ночью температура может доходить до -5 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов. Направление ветра западное. В Екатеринбурге осадки не прогнозируются.

Напомним, до 22 ноября 2024 года в Свердловской области прогнозировались осадки, ветер и обледенение дорог.

Водителям и пешеходам в Свердловской области напомнили о внимательности на дорогах
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Снег#Температура#Осадки#Гололед#Ветер#Дороги#Окружающая среда#Природа#УГМС#Екатеринбург#Обледенение
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