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Posted 21 ноября, 11:50

Published 21 ноября, 11:50

Modified 21 ноября, 11:52

Updated 21 ноября, 11:52

Найдены подростки в Нижнем Тагиле, которые зиговали в Burger King

Найдены подростки в Нижнем Тагиле, которые зиговали в Burger King

21 ноября 2024, 11:50
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское».
В Нижнем Тагиле установлены личности 11 подростков, которые устроили дебош в кафе Burger King.

Восемь человек из данной компании являются несовершеннолетними. Им 14-15 лет. Все они проживают в городе с родителями, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Родителей школьников привлекли к ответственности за плохое воспитание детей, а самих подростков поставили на профучет.

Напомним, инцидент произошел в кафе, который находится ТЦ «Александровский пассаж». Компания юношей нецензурно ругалась, а также показывали жест, означающий нацистское приветствие.

Стали известны подробности инцидента с «зигующими» подростками в Нижнем Тагиле
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