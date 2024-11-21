Найдены подростки в Нижнем Тагиле, которые зиговали в Burger King

Posted 21 ноября, 11:50
Published 21 ноября, 11:50
Modified 21 ноября, 11:52
Updated 21 ноября, 11:52
Восемь человек из данной компании являются несовершеннолетними. Им 14-15 лет. Все они проживают в городе с родителями, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Родителей школьников привлекли к ответственности за плохое воспитание детей, а самих подростков поставили на профучет.
Напомним, инцидент произошел в кафе, который находится ТЦ «Александровский пассаж». Компания юношей нецензурно ругалась, а также показывали жест, означающий нацистское приветствие.