«Не хотели госпитализировать»: 28-летняя тагильчанка с ВИЧ умерла в реанимации

Posted 21 ноября, 10:30
Published 21 ноября, 10:30
Modified 21 ноября, 10:41
Updated 21 ноября, 10:41
Муж погибшей рассказал редакции TagilCity.ru о том, почему Алина [имя изменено — прим. ред.] была вынуждена обратиться за медицинской помощью. 23 октября она жаловалась на боль. К вечеру отпустило.
Под утро, в пятом часу утра, она опять рыдала от боли в области печени и почки. Приехала скорая. Забрали в 4-ую городскую, — рассказал Иван.
Судя по документам, которые имеются в распоряжении редакции, 23 октября пациентке провели рентгенографию органов грудной клетки, по итогам которой никаких изменений не было выявлено. Помимо этого медики взяли у пациентки кровь на анализ. Заподозрили аппендицит, но осмотр хирургом этого не подтвердил. На листе осмотра написано, что нужно исключить пневмонию после консультации у терапевта.
Пока Алина находилась на обследовании в больнице, ее муж был дома и собирал вещи для госпитализации: он был уверен что с такими болями Алину положат и уже собирался ехать в медучреждение. Но тут от девушки поступил звонок.
Она звонит. Ревет: «Ваня, меня выгнали оттуда, сказали „Собирайся“». Я кое-как встала». Отношение, как она объясняла, как к собаке — «Вызывай себе такси, не притворяйся». Приехала домой заплаканная. Купил ей обезболивающие. Они ей даже ничего не написали, что купить, — рассказал редакции TagilCity.ru Иван.
Прежде чем продолжить повествование, стоит рассказать о том, что у Алины были серьезные проблемы со здоровьем. Помимо ВИЧ и гепатит С, она с 14 лет имела проблемы с сердцем, а некоторое время назад в Нижнем Тагиле она пролечилась от менингита, энцефалита. Более того, девушка несколько месяцев не проходила антиретровирусную терапию — не лечилась от ВИЧ. Ранее она жила в Томске и лекарства ей выдавали там. Мужу она рассказала, что в Нижнем Тагиле ей лекарства тоже выдавали, однако рекомендовали не пропускать лечение, иначе в дальнейшем терапия оказываться не будет.
На следующий день после осмотра в ГБ №4 Алине стало опять плохо. Вновь вызвали скорую, рассказывает супруг Алины. Повезли во вторую городскую. Однако документов оттуда у семьи на руках нет.
Каким-то способом ей подсунули бумагу, она подписала отказную. Обезболили. Пошла какая-то побочка — она ослепла и немного оглохла, хотя врачей предупреждала, что так может быть. Говорила: «Сейчас приду в себя и буду писать жалобу». Есть человек, который был рядом — наш знакомый. Он слышал это, про то, как врачи обсуждали, что она ослепла, — рассказывает муж погибшей.
По словам родных, она сидела в плохом состоянии, были даже галлюцинации, «мало что соображала». В этот момент фельдшер подсунул бумагу об отказе, говорит муж: «Она в меру своей невменяемости подписала, даже не знала, что подписывает. Кричала, мычала». Так Алина вновь оказалась дома.
Утром, 27 октября, в восьмом часу утра, Алине вызывали скорую и вскоре ее госпитализировали на Сульфатную, она попала в реанимацию. 27 октября к 19:30 ее не стало. Как пояснил редакции TagilCity.ru супруг Алины, ее близкие возмущены тем, как относились к пациентке все эти дни.
Причинами смерти, зафиксированными в свидетельстве, стали инфекционно-токсический шок, а также бактериальная инфекция как проявление ВИЧ-болезни. Способствующим фактором также стал хронический вирусный гепатит С. Все документы есть в распоряжении редакции.
Юрист по медицинским делам Юлия Липинская уверена, что ВИЧ при отсутствии терапии может вызывать необратимые последствия, поэтому важно выяснить, в каком состоянии была Алина 23 октября. Вероятно, показаний для госпитализации с медицинской точки зрения действительно не было.
В первую очередь, полагаю, необходимо установить проходила ли лечение пациент по основному заболеванию — ВИЧ-инфекция. Данное заболевание подразумевает под собой большой ряд последствий в случае непрохождения положенной терапии, поэтому тут важно понимать, в каком состоянии была пациент на 23 октября, — пояснила Юлия Липинская в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
Далее уже необходимо установить какие симптомы были установлены у пациентки на момент обращения за медицинской помощью, поскольку возможно, что действительно не было показаний для госпитализации и проведения иных мероприятий, о которых заявляют родственники погибшей. А возможно и наоборот, уверена специалист.
Во всяком случае, необходимо дождаться патологоанатомического исследования и результатов гистологических исследований, чтобы узнать точную причину смерти, поскольку в медицинском свидетельстве о смерти указываются предварительные диагнозы, — резюмировала юрист.
Редакция TagilCity.ru обратилась к медикам, которые рассказали об особенностях работы с ВИЧ-инфицированными. Отказывать в лечении медики не имеют права. Если говорить о случае с Алиной, то все необходимые манипуляции были проведены, родных не устроил отказ в госпитализации.
Отказать не имеет права. Принимаем, анамнез спрашиваем, но они могут не сказать, имеют право. Просто защита, меры предосторожности, ну одежда, перчатки. Всё, как всегда. Относишься ко всем пациентам, как к потенциальному ВИЧ-инфицированному. Сейчас они в основном все проходят антиретровирусную терапию бесплатно, и как обычные люди. Часто говорят, сами предупреждают. Я спокойна в этом случае. У нас в государственном учреждении хорошая обработка по СанПиНу. Путь заражения же — кровь в кровь, не воздушно-капельный, если авария — укололся сильно врач, и пациент сдает анализ. Если +, то врач полгода пьёт терапию. И анализ потом, — рассказала редакции TagilCity.ru врач-стоматолог одной из государственных поликлиник.