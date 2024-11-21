«Не хотели госпитализировать»: 28-летняя тагильчанка с ВИЧ умерла в реанимации

Прежде чем продолжить повествование, стоит рассказать о том, что у Алины были серьезные проблемы со здоровьем. Помимо ВИЧ и гепатит С, она с 14 лет имела проблемы с сердцем, а некоторое время назад в Нижнем Тагиле она пролечилась от менингита, энцефалита. Более того, девушка несколько месяцев не проходила антиретровирусную терапию — не лечилась от ВИЧ. Ранее она жила в Томске и лекарства ей выдавали там. Мужу она рассказала, что в Нижнем Тагиле ей лекарства тоже выдавали, однако рекомендовали не пропускать лечение, иначе в дальнейшем терапия оказываться не будет.