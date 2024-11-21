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Posted 21 ноября, 05:38

Published 21 ноября, 05:38

Modified 21 ноября, 05:40

Updated 21 ноября, 05:40

Опасные сосиски обнаружены на прилавках магазинов в России

Опасные сосиски обнаружены на прилавках магазинов в России

21 ноября 2024, 05:38
Фото: 1MI.
Россельхознадзор обнаружил опасный фермент в сосисках некоторых российских производителей.

Нарушения были выявлены у «Великолукского мясокомбината», «Колбас от Макарова», «Вязанки», «Баварушки», «Стародворья» и «Ядрена Копоть», рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Так, экспертиза показала, что в данной мясной продукции содержится микробная трансглютаминаза, из-за которой у людей могут начаться проблемы с иммунитетом и кишечником, а также увеличиться риск заболевания онкологией.

В ведомстве установили усиленный контроль продукции. Полученные сведения отправили в Роспотребнадзор.

Напомним, в Свердловской области выявили опасное сливочное масло, которые было доставлено из Омска.

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#Елизавета Зиборова#Здоровье#Экспертиза#Магазины#Россельхознадзор#Продукция#Нарушения#Товар#Иммунитет#Екатеринбург#Сосиски
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