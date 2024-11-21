Опасные сосиски обнаружены на прилавках магазинов в России

Posted 21 ноября, 05:38
Published 21 ноября, 05:38
Modified 21 ноября, 05:40
Updated 21 ноября, 05:40
Нарушения были выявлены у «Великолукского мясокомбината», «Колбас от Макарова», «Вязанки», «Баварушки», «Стародворья» и «Ядрена Копоть», рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Так, экспертиза показала, что в данной мясной продукции содержится микробная трансглютаминаза, из-за которой у людей могут начаться проблемы с иммунитетом и кишечником, а также увеличиться риск заболевания онкологией.
В ведомстве установили усиленный контроль продукции. Полученные сведения отправили в Роспотребнадзор.
Напомним, в Свердловской области выявили опасное сливочное масло, которые было доставлено из Омска.