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Posted 21 ноября, 06:49

Published 21 ноября, 06:49

Modified 21 ноября, 06:51

Updated 21 ноября, 06:51

Пенсионерка избила тростью подростка в Каменске-Уральском

Пенсионерка избила тростью подростка в Каменске-Уральском

21 ноября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском 74-летняя женщина набросилась с тростью на подростка из-за шума. Инцидент случился на бульваре Парижской Коммуны.

По словам очевидцев, подросток громко разговаривал со своим приятелем на общем балконе. Женщине это не понравилось, в результате чего она избила его тростью по голове, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

После нападения свердловчанки школьник лечился две недели. Его родители обратились в полицию. Известно, что пенсионерка и раньше набрасывалась на людей.

Напомним, в Екатеринбурге пассажир автобуса напал на юношу из-за того, что тот не хотел оплачивать проезд из-за отсутствия QR-кода.

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