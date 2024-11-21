Пенсионерка избила тростью подростка в Каменске-Уральском

Posted 21 ноября, 06:49
Published 21 ноября, 06:49
Modified 21 ноября, 06:51
Updated 21 ноября, 06:51
По словам очевидцев, подросток громко разговаривал со своим приятелем на общем балконе. Женщине это не понравилось, в результате чего она избила его тростью по голове, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
После нападения свердловчанки школьник лечился две недели. Его родители обратились в полицию. Известно, что пенсионерка и раньше набрасывалась на людей.
Напомним, в Екатеринбурге пассажир автобуса напал на юношу из-за того, что тот не хотел оплачивать проезд из-за отсутствия QR-кода.