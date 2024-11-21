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Posted 21 ноября, 15:01

Published 21 ноября, 15:01

Modified 21 ноября, 15:03

Updated 21 ноября, 15:03

Почему квашеная капуста выходит невкусной: 3 правила, которые нельзя нарушать

Почему квашеная капуста выходит невкусной: 3 правила, которые нельзя нарушать

21 ноября 2024, 15:01
Фото: Photo by Some Tale on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
Квашеная капуста — это не только невероятно вкусное, но и полезное блюдо. Вот три секрета, которые помогут вам приготовить квашеную капусту, которая будет по-настоящему вкусной.

Правильные пропорции и ингредиенты

Настоящая квашеная капуста должна хрустеть. Если на она получилась мягкой, значит не были соблюдены пропорции. Обычно на 1 кг капусты нужно около 20-30 г соли. Используйте только крупную морскую соль: она лучше растворяется и не содержит добавок. Также можно добавить другие овощи, такие как морковь, которые придадут сладость и яркий цвет (но не более 50 граммов на килограмм капусты), а также специи — к примеру, семена укропа, черный перец или лавровый лист. В некоторых рецептах советуют добавлять немного свеклы, чтобы получить яркий цвет и нежный вкус.

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Также большое значение имеет сорт, который вы выбираете для заготовки.

Наилучший результат дадут поздние сорта, такие как «Агрессор», «Московская поздняя» и «Слава». Они сочные и хрустящие, а также обладают прекрасными вкусовыми качествами, которые отлично сохраняются при длительном хранении, — рекомендуют эксперты портала Правда.ру.

Время ферментации и температура

Квашение капусты требует времени и правильной температуры. Позвольте капусте бродить при комнатной температуре (18-22 градуса) в течение 1-2 недель. Если температура ниже, процесс будет медленнее, если выше — капуста может получиться слишком кислой. Регулярно прижимайте ее, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Также следите за уровнем рассола — он должен полностью покрывать капусту, чтобы не появлялась плесень.

Для квашения капусты подходят не все сортаДля квашения капусты подходят не все сорта
Для квашения капусты подходят не все сорта. Фото: 1MI

Уплотнение и маринование

Хорошо уплотняйте капусту в банке — это ключ к хорошему результату. После того как вы нашинковали капусту и добавили специи, поставьте на нее пресс (например, тарелку с гнетом или грузом), чтобы удалить лишний воздух и ускорить процесс ферментации. Также важно подобрать правильную крышку — она должна закрывать банку, но газы должны свободно выходить, чтобы капуста не взорвалась.

Используйте эти три правила и наслаждайтесь вкусной квашеной капустой, которая станет прекрасным гарниром для блюд или самостоятельной закуской!

Ранее эксперты рассказали, как приготовить и сохранить капустную начинку для пирожков.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Овощи#Заготовки#Рецепты#КЦ#Еда и напитки#Квашеная капуста#Полезные советы
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