Почему квашеная капуста выходит невкусной: 3 правила, которые нельзя нарушать

Настоящая квашеная капуста должна хрустеть. Если на она получилась мягкой, значит не были соблюдены пропорции. Обычно на 1 кг капусты нужно около 20-30 г соли. Используйте только крупную морскую соль: она лучше растворяется и не содержит добавок. Также можно добавить другие овощи, такие как морковь, которые придадут сладость и яркий цвет (но не более 50 граммов на килограмм капусты), а также специи — к примеру, семена укропа, черный перец или лавровый лист. В некоторых рецептах советуют добавлять немного свеклы, чтобы получить яркий цвет и нежный вкус.