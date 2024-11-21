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Posted 21 ноября, 13:05

Published 21 ноября, 13:05

Modified 21 ноября, 13:07

Updated 21 ноября, 13:07

Подозреваемый в убийстве пары из Екатеринбурга задержан

Подозреваемый в убийстве пары из Екатеринбурга задержан

21 ноября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины.

Подозреваемым в убийстве женщины и ее сожителя оказался ее бывший сожитель. Когда-то он встречался с погибшей.

По предварительной информации подозреваемый был в отъезде, когда она нашла себе нового возлюбленного. Бывший сожитель приревновал ее к новому и решил убить обоих.

Затем он уехал и спрятался у своей любовницы, пишет Ural Mash.

Напомним, тела женщины и мужчины с ножевыми ранениями обнаружены 20 ноября.

Тело мужчины найдено в Екатеринбурге около завода
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Убийство#Криминал#18+#Екатеринбург
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