Подозреваемый в убийстве пары из Екатеринбурга задержан

Posted 21 ноября, 13:05
Published 21 ноября, 13:05
Modified 21 ноября, 13:07
Updated 21 ноября, 13:07
Подозреваемым в убийстве женщины и ее сожителя оказался ее бывший сожитель. Когда-то он встречался с погибшей.
По предварительной информации подозреваемый был в отъезде, когда она нашла себе нового возлюбленного. Бывший сожитель приревновал ее к новому и решил убить обоих.
Затем он уехал и спрятался у своей любовницы, пишет Ural Mash.
Напомним, тела женщины и мужчины с ножевыми ранениями обнаружены 20 ноября.