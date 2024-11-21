Приезд Дмитрия Медведева на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле ожидают 22 ноября

Posted 21 ноября, 08:04
Published 21 ноября, 08:04
Modified 21 ноября, 08:16
Updated 21 ноября, 08:16
Как стало известно редакции TagilCity.ru, зампредседателя Совета безопасности РФ побывает на оборонном предприятии Нижнего Тагила — УВЗ.
В пятницу Дмитрий Медведев приезжает в цех. Мероприятия по безопасности еще со вчера начали осуществлять, — сообщил редакции собственный источник.
Известно, что пройдет обсуждение вопросов, связанных с деятельностью оборонных предприятий. Ранее Дмитрия Медведев уже приезжал в Свердловскую область: прошлой весной он проводил совещание на Белоярской АЭС.