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Posted 21 ноября, 08:04

Published 21 ноября, 08:04

Modified 21 ноября, 08:16

Updated 21 ноября, 08:16

Приезд Дмитрия Медведева на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле ожидают 22 ноября

Приезд Дмитрия Медведева на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле ожидают 22 ноября

21 ноября 2024, 08:04
Фото: личная страница Дмитрия Медведева ВКонтакте..
В рамках визита в Свердловскую область Дмитрий Медведев посетит Уралвагонзавод. Приезд зампредседателя Совбеза в Нижний Тагил ожидается 22 ноября.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, зампредседателя Совета безопасности РФ побывает на оборонном предприятии Нижнего Тагила — УВЗ.

В пятницу Дмитрий Медведев приезжает в цех. Мероприятия по безопасности еще со вчера начали осуществлять, — сообщил редакции собственный источник.

Известно, что пройдет обсуждение вопросов, связанных с деятельностью оборонных предприятий. Ранее Дмитрия Медведев уже приезжал в Свердловскую область: прошлой весной он проводил совещание на Белоярской АЭС.

В Свердловской области ожидается приезд Дмитрия Медведева
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