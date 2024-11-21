Решение Байдена по ATACMS: страховка предприятий увеличилась в 100 раз

Posted 21 ноября, 14:19
Published 21 ноября, 14:19
Modified 21 ноября, 14:21
Updated 21 ноября, 14:21
Страховые фирмы увеличили стоимость страховки в сотни раз. Однако, вместе с тем увеличилась и сумма выплат в случае прилетов ракет и беспилотников. Теперь страховые выплаты составляют до 50 млрд руб.
По мнению экспертов, после разрешения применения ATACMS, вероятность наступления страхового случая заметно выросла.
За последний год стоимость страховки от «Терроризма» и ударов БПЛА выросла в несколько раз. Так, например в 150 раз выросла страховка для электростанций, НПЗ, топливных баз.
В случае ударов беспилотниками компании смогут получить до 50 млрд рублей, а небольшой бизнес до 200 млн рублей. Причем выплаты получить проще, чем после ДТП, так как происшествие легко доказуемо и фиксируется полицией. Задержек выплат как правило не происходит, так как если пострадавшая сторона обратится в суд, то страховщикам придется также заплатить неустойку. А это огромные цифры.
Однако, надо внимательно читать договор. Некоторые страховщики прописывают в договоре, что выплаты не производятся в случае объявления режима ЧП, рассказывают «Новые Известия».
Напомним, клиенты СОГАЗа могут получить выплаты по личному страхованию онлайн.