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Posted 21 ноября, 14:19

Published 21 ноября, 14:19

Modified 21 ноября, 14:21

Updated 21 ноября, 14:21

Решение Байдена по ATACMS: страховка предприятий увеличилась в 100 раз

Решение Байдена по ATACMS: страховка предприятий увеличилась в 100 раз

21 ноября 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney.
Стоимость страхования от терроризма выросла в сотни раз после разрешения использовать ATACMS по территории РФ.

Страховые фирмы увеличили стоимость страховки в сотни раз. Однако, вместе с тем увеличилась и сумма выплат в случае прилетов ракет и беспилотников. Теперь страховые выплаты составляют до 50 млрд руб.

По мнению экспертов, после разрешения применения ATACMS, вероятность наступления страхового случая заметно выросла.

За последний год стоимость страховки от «Терроризма» и ударов БПЛА выросла в несколько раз. Так, например в 150 раз выросла страховка для электростанций, НПЗ, топливных баз.

В случае ударов беспилотниками компании смогут получить до 50 млрд рублей, а небольшой бизнес до 200 млн рублей. Причем выплаты получить проще, чем после ДТП, так как происшествие легко доказуемо и фиксируется полицией. Задержек выплат как правило не происходит, так как если пострадавшая сторона обратится в суд, то страховщикам придется также заплатить неустойку. А это огромные цифры.

Однако, надо внимательно читать договор. Некоторые страховщики прописывают в договоре, что выплаты не производятся в случае объявления режима ЧП, рассказывают «Новые Известия».

Напомним, клиенты СОГАЗа могут получить выплаты по личному страхованию онлайн.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Страхование#Выплаты#Страховая компания#Выплата#Екатеринбург
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