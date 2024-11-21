Решение Байдена по ATACMS: страховка предприятий увеличилась в 100 раз

В случае ударов беспилотниками компании смогут получить до 50 млрд рублей, а небольшой бизнес до 200 млн рублей. Причем выплаты получить проще, чем после ДТП, так как происшествие легко доказуемо и фиксируется полицией. Задержек выплат как правило не происходит, так как если пострадавшая сторона обратится в суд, то страховщикам придется также заплатить неустойку. А это огромные цифры.