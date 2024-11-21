tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 17:03

Published 21 ноября, 17:03

Modified 21 ноября, 17:05

Updated 21 ноября, 17:05

Смерть от ВИЧ, наказание для дебоширов, свадебный марш в Тагиле и стрельба в упор

Смерть от ВИЧ, наказание для дебоширов, свадебный марш в Тагиле и стрельба в упор

21 ноября 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле 28-летняя пациентка с ВИЧ умерла в реанимации. Подростков, устроивших дебош в тагильском Burger King, накажут. В Тагиле поздравили супругов, отметивших золотую свадьбу. Для нового флагштока закупят дополнительные полотнища. В Невьянске мальчик в упор расстреливал детей из ружья.

В Нижнем Тагиле в реанимации одной из больниц скончалась ВИЧ-инфицированная тагильчанка — ей было 28 лет. Женщина четыре дня мучалась от сильных болей, ее госпитализировали, однако сразу же отправили домой, когда узнали о диагнозе. В больницу она попала только в критическом состоянии и, к сожалению, не выжила.

«Не хотели госпитализировать»: 28-летняя тагильчанка с ВИЧ умерла в реанимации
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле подросткам, которые устроили дебош с экстремистским уклоном в Burger King, грозит наказание. К расследованию подключилась прокуратура. Личности всех восьми участников сходки установлены, а их родители привлечены к ответственности.

Участникам дебоша в Burger King Нижнего Тагила грозит наказание
Узнать подробнее

В Дзержинском районе Нижнего Тагила чествовали супружеские пары, которые отпраздновали 50 лет совместной жизни — золотые свадьбы. Их поздравили представители администрации, снова прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона. Также супругам вручили почетные знаки «Совет и любовь».

Для отметивших золотую свадьбу тагильчан снова зазвучал марш Мендельсона
Узнать подробнее

Администрация Нижнего Тагила потратит 480 тысяч рублей на закупку двух новых полотен для флагштока, который был установлен в центре города в этом году. Подрядчику предстоит сшить прочные флаги размером 11 на 16 метров и завершить работу в срок до 17 декабря.

Еще два российских флага закупают для флагштока в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В центре Невьянска мальчик лет семи устроил стрельбу из игрушечного автомата. Пульки попали в детей, которые находились на детской площадке, многие из них плакали от боли. Прохожая попыталась объяснить мальчику, что в людей стрелять нельзя, однако ребенок ответил, что он уже большой, и ему «можно доверять».

«Я уже взрослый, мне можно доверять»: ребенок стрелял по детям в Невьянске
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодые кадры для тагильских школ, Новый год на носу и стрельба в КрасноуральскеДвижение через мост, потерянные миллионы, замена лифтов и разорванный триколорТренд на «зигу», формальдегид в Тагиле, злая «Ванга», возвращение гиганта и мошенники
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Ребенок#Прокуратура#Свердловская область#Смерть#Здоровье#Подростки#Стрельба#Невьянск#Российский флаг#ВИЧ#Поздравление#Госпитализация#Дебош#Супруги#Екатеринбург#Золотая свадьба#Флагшток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика