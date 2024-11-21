Смерть от ВИЧ, наказание для дебоширов, свадебный марш в Тагиле и стрельба в упор

В Нижнем Тагиле в реанимации одной из больниц скончалась ВИЧ-инфицированная тагильчанка — ей было 28 лет. Женщина четыре дня мучалась от сильных болей, ее госпитализировали, однако сразу же отправили домой, когда узнали о диагнозе. В больницу она попала только в критическом состоянии и, к сожалению, не выжила.