Смерть от ВИЧ, наказание для дебоширов, свадебный марш в Тагиле и стрельба в упор

Posted 21 ноября, 17:03
Published 21 ноября, 17:03
Modified 21 ноября, 17:05
Updated 21 ноября, 17:05
В Нижнем Тагиле в реанимации одной из больниц скончалась ВИЧ-инфицированная тагильчанка — ей было 28 лет. Женщина четыре дня мучалась от сильных болей, ее госпитализировали, однако сразу же отправили домой, когда узнали о диагнозе. В больницу она попала только в критическом состоянии и, к сожалению, не выжила.
В Нижнем Тагиле подросткам, которые устроили дебош с экстремистским уклоном в Burger King, грозит наказание. К расследованию подключилась прокуратура. Личности всех восьми участников сходки установлены, а их родители привлечены к ответственности.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила чествовали супружеские пары, которые отпраздновали 50 лет совместной жизни — золотые свадьбы. Их поздравили представители администрации, снова прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона. Также супругам вручили почетные знаки «Совет и любовь».
Администрация Нижнего Тагила потратит 480 тысяч рублей на закупку двух новых полотен для флагштока, который был установлен в центре города в этом году. Подрядчику предстоит сшить прочные флаги размером 11 на 16 метров и завершить работу в срок до 17 декабря.
В центре Невьянска мальчик лет семи устроил стрельбу из игрушечного автомата. Пульки попали в детей, которые находились на детской площадке, многие из них плакали от боли. Прохожая попыталась объяснить мальчику, что в людей стрелять нельзя, однако ребенок ответил, что он уже большой, и ему «можно доверять».