Студент из Екатеринбурга выиграл в конкурсе «Большая перемена» и получил миллион

Posted 21 ноября, 04:10
Published 21 ноября, 04:10
Modified 21 ноября, 04:12
Updated 21 ноября, 04:12
По словам молодого человека, он узнал о мероприятии от своей однокурсницы Валерии Бахтиной, которая тоже принимала в нем участие и была победительницей. Мизь первый раз участвовал в 2023 году, однако тогда не победил, пишет «КП-Екатеринбург».
Студент придумал и создал коллаборацию образовательного проекта «История тебя» с сетью общепитов «Вкусно — и точка». Результаты мероприятия подводились в Нижнем Новгороде. Екатеринбуржец рассказала, что многие задания были имели отношение к маркетингу и рекламе.
На что потратить деньги, молодой человек еще не придумал, однако планирует их отложить для обучения в вузе.
Напомним, педагог из Нижнего Тагила победил в конкурсе «Молодой учитель», который состоялся 14 ноября 2024 года.