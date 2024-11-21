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Posted 21 ноября, 04:10

Published 21 ноября, 04:10

Modified 21 ноября, 04:12

Updated 21 ноября, 04:12

Студент из Екатеринбурга выиграл в конкурсе «Большая перемена» и получил миллион

Студент из Екатеринбурга выиграл в конкурсе «Большая перемена» и получил миллион

21 ноября 2024, 04:10
Фото: Валерий Мизь ВКонтакте.
19-летний Валерий Мизь из Екатеринбурга стал лауреатом конкурса «Большая перемена» и получил денежный приз в размере миллиона рублей.

По словам молодого человека, он узнал о мероприятии от своей однокурсницы Валерии Бахтиной, которая тоже принимала в нем участие и была победительницей. Мизь первый раз участвовал в 2023 году, однако тогда не победил, пишет «КП-Екатеринбург».

Студент придумал и создал коллаборацию образовательного проекта «История тебя» с сетью общепитов «Вкусно — и точка». Результаты мероприятия подводились в Нижнем Новгороде. Екатеринбуржец рассказала, что многие задания были имели отношение к маркетингу и рекламе.

На что потратить деньги, молодой человек еще не придумал, однако планирует их отложить для обучения в вузе.

Напомним, педагог из Нижнего Тагила победил в конкурсе «Молодой учитель», который состоялся 14 ноября 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Конкурс#Победитель#Участники#Мероприятие#Студент#Молодой человек#Екатеринбург#Большая перемена
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