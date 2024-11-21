Студент из Екатеринбурга выиграл в конкурсе «Большая перемена» и получил миллион

По словам молодого человека, он узнал о мероприятии от своей однокурсницы Валерии Бахтиной, которая тоже принимала в нем участие и была победительницей. Мизь первый раз участвовал в 2023 году, однако тогда не победил, пишет «КП-Екатеринбург».