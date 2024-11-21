Супругов в Свердловской области приговорили к 18 и 13 годам тюрьмы за поджог

Posted 21 ноября, 10:06
Published 21 ноября, 10:06
Modified 21 ноября, 11:05
Updated 21 ноября, 11:05
Между обвиняемым мужчиной и его братом были неприязненные отношения. В день происшествия свердловчанин вместе с женой пришел к квартире родственника, у которого в ту ночь ночевал друг, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Злоумышленники положили около двери квартиры ветошь, облили ее бензином и подожгли. После этого обвиняемые спустились ниже и между вторым и третьим этажом подожгли кресло, которое стояло на лестничной площадке. Затем супруги скрылись.
Мужчины, находившиеся в квартире, погибли от отравления продуктами горения. Известно, что у обоих потерпевших были травмы нижних конечностей, из-за чего они не смогли самостоятельно покинуть жилье.
Поджигателей вскоре задержали. После завершения расследования материалы их дела направили в суд. Мужчину приговорили к 18 годам ИК строгого режима, а женщину — к 13 годам ИК общего режима. Также им ограничили свободу на два года.
Напомним, в Нижнем Тагиле два молодых человека подожгли квартиру пожилой женщины. Их заключили под стражу до 1 декабря 2024 года.