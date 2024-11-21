Свердловчанин съехал со съемной квартиры, а через 4 года от него потребовали 1,4 млн

Posted 21 ноября, 12:13
Published 21 ноября, 12:13
Modified 21 ноября, 12:15
Updated 21 ноября, 12:15
Житель Екатеринбурга получил счет за аренду квартиры спустя 4 года с момента расторжения договора. Молодой человек купил квартиру в ипотеку и переехал в собственное жилье, а позже был мобилизован и отправился на СВО.
Получив ранение, он приехал на реабилитацию и обнаружил письмо из суда, в котором с него требовали деньги за аренду за несколько лет, которые он там уже не жил, неустойку и оплату коммунальных услуг.
В суде представитель хозяйки утверждал, что арендатор не передал ключи, а согласно договору срок аренды продляется автоматически.
Арендатор же утверждает, что передал ключи ее сыну. Следующее заседание суда по этому делу состоится в конце ноября, пишет Е1.
Ранее «Домклик» дал советы по привлечению арендаторов жилья.