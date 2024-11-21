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Posted 21 ноября, 12:13

Published 21 ноября, 12:13

Modified 21 ноября, 12:15

Updated 21 ноября, 12:15

Свердловчанин съехал со съемной квартиры, а через 4 года от него потребовали 1,4 млн

Свердловчанин съехал со съемной квартиры, а через 4 года от него потребовали 1,4 млн

21 ноября 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Свердловской области спустя 4 года после отъезда получил огромный счет от арендодателей.

Житель Екатеринбурга получил счет за аренду квартиры спустя 4 года с момента расторжения договора. Молодой человек купил квартиру в ипотеку и переехал в собственное жилье, а позже был мобилизован и отправился на СВО.

Получив ранение, он приехал на реабилитацию и обнаружил письмо из суда, в котором с него требовали деньги за аренду за несколько лет, которые он там уже не жил, неустойку и оплату коммунальных услуг.

В суде представитель хозяйки утверждал, что арендатор не передал ключи, а согласно договору срок аренды продляется автоматически.

Арендатор же утверждает, что передал ключи ее сыну. Следующее заседание суда по этому делу состоится в конце ноября, пишет Е1.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Аренда#Арендаторы#Екатеринбург#Инцидент
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