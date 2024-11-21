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Posted 21 ноября, 15:26

Published 21 ноября, 15:26

Modified 21 ноября, 15:28

Updated 21 ноября, 15:28

Пожилая свердловчанка ездила по купленным в сети правам

Свердловчанка преклонного возраста купила в сети права и разъезжала на автомобиле

21 ноября 2024, 15:26
Фото: 1MI.

Пожилая свердловчанка ездила по купленным в сети правам

В Асбесте Свердловской области инспекторы ГАИ к ответственности привлекли престарелую местную жительницу, которая оказалась заядлой нарушительницей.

Жительница поселка Изумруд купила права в интернете и спокойно разъезжала по своим делам, пока ее не остановил наряд ППС, пишет паблик «ЧП Асбест».

Обман хитрой пенсионерки быстро раскрыли и отдали ее под суд. За то, что бабушка раскаялась и даже подала документы в автошколу с намерением получить настоящие права, наказывать строго ее не стали. Женщина приговорена к ограничению свободы на полгода.

Ранее мигрант из Сухого Лога попался с подделкой, когда пришел менять права своей страны на российские

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Асбест#Пенсионерка#Водительские права#Наказание#Екатеринбург
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