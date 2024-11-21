Свердловчанка преклонного возраста купила в сети права и разъезжала на автомобиле

Обман хитрой пенсионерки быстро раскрыли и отдали ее под суд. За то, что бабушка раскаялась и даже подала документы в автошколу с намерением получить настоящие права, наказывать строго ее не стали. Женщина приговорена к ограничению свободы на полгода.