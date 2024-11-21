Свердловчанка преклонного возраста купила в сети права и разъезжала на автомобиле

Posted 21 ноября, 15:26
Published 21 ноября, 15:26
Modified 21 ноября, 15:28
Updated 21 ноября, 15:28
Жительница поселка Изумруд купила права в интернете и спокойно разъезжала по своим делам, пока ее не остановил наряд ППС, пишет паблик «ЧП Асбест».
Обман хитрой пенсионерки быстро раскрыли и отдали ее под суд. За то, что бабушка раскаялась и даже подала документы в автошколу с намерением получить настоящие права, наказывать строго ее не стали. Женщина приговорена к ограничению свободы на полгода.
Ранее мигрант из Сухого Лога попался с подделкой, когда пришел менять права своей страны на российские