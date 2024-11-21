Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работает

Posted 21 ноября, 05:44
Published 21 ноября, 05:44
Modified 21 ноября, 05:46
Updated 21 ноября, 05:46
Дорожный объект будет в обесточенном состоянии до 16:00. Это связано с отключением электроснабжения, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Водителям транспортных средств рекомендуют быть внимательными и не повышать скорость около пешеходных переходов, а пешеходам смотреть по сторонам перед тем, как переходить проезжую часть.
Напомним, 6 ноября 2024 года аналогичное отключение светофора было в районе Тагилстроя на Балакинской улице.