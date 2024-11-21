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Posted 21 ноября, 05:44

Published 21 ноября, 05:44

Modified 21 ноября, 05:46

Updated 21 ноября, 05:46

Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работает

Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работает

21 ноября 2024, 05:44
В Нижнем Тагиле на некоторое время обесточили светофор на пересечении улиц Алтайская — Боровая. Объект был отключен в девять часов утра 21 ноября 2024 года.

Дорожный объект будет в обесточенном состоянии до 16:00. Это связано с отключением электроснабжения, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Водителям транспортных средств рекомендуют быть внимательными и не повышать скорость около пешеходных переходов, а пешеходам смотреть по сторонам перед тем, как переходить проезжую часть.

Напомним, 6 ноября 2024 года аналогичное отключение светофора было в районе Тагилстроя на Балакинской улице.

В Нижнем Тагиле не работает светофор на перекрестке Фестивальной и Республиканской
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