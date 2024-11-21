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Posted 21 ноября, 08:23

Published 21 ноября, 08:23

Modified 21 ноября, 08:25

Updated 21 ноября, 08:25

Тела женщины и мужчины нашли в одной из квартир Екатеринбурга

Тела женщины и мужчины нашли в одной из квартир Екатеринбурга

21 ноября 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney.
В квартире Екатеринбурга нашли тела женщины и мужчины с ножевыми ранениями.

20 ноября в 22 часа жильцы дома на Первомайской вызвали полицию. У соседки была открыта входная дверь. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвую 42-летнюю хозяйку с изрезанным бедром и её 45-летнего сожителя. Мужчине нанесли удар в спину.

У женщины осталось трое детей. Однако, по словам соседей, она лишена родительских прав. Накануне гибели одна из дочерей приехала к маме, но дверь никто не открыл и она осталась ночевать у соседей.

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Напомним, тело человека обнаружили в консерватории в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Убийство#Криминал#18+#Екатеринбург#Инцидент
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