Тела женщины и мужчины нашли в одной из квартир Екатеринбурга

Posted 21 ноября, 08:23
Published 21 ноября, 08:23
Modified 21 ноября, 08:25
Updated 21 ноября, 08:25
20 ноября в 22 часа жильцы дома на Первомайской вызвали полицию. У соседки была открыта входная дверь. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвую 42-летнюю хозяйку с изрезанным бедром и её 45-летнего сожителя. Мужчине нанесли удар в спину.
У женщины осталось трое детей. Однако, по словам соседей, она лишена родительских прав. Накануне гибели одна из дочерей приехала к маме, но дверь никто не открыл и она осталась ночевать у соседей.
Убийцу ищут, пишет Ural Mash.
Напомним, тело человека обнаружили в консерватории в Екатеринбурге.