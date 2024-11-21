Тыквенные чудеса: 5 вкусных домашних рецептов, которые удивят ваших близких

Выключите газ, немного остудите содержимое кастрюли, а затем выньте мякоть тыквы и измельчите ее с помощью блендера. Положите обратно в кастрюлю, снова доведите до кипения и выключите кастрюлю. Тыквенный сок готов. Если вы не любите сок с мякотью, то можно процедить его через сложенную в несколько слоев марлю или сито и сразу же закатать в стерилизованные банки. У вас получится прекрасная заготовка на зиму, которой не стыдно угостить гостей и приятно полакомиться самому.