Тыквенные чудеса: 5 вкусных домашних рецептов, которые удивят ваших близких

Posted 21 ноября, 10:57
Published 21 ноября, 10:57
Modified 21 ноября, 10:59
Updated 21 ноября, 10:59
Классический тыквенный сок содержит минимальное количество ингредиентов, при этом он является ценным источником витаминов, минералов и полезной клетчатки. Рецептом делится кулинар Екатерина, эксперт портала «Едим дома». Приготовьте следующие ингредиенты:
Рецепт очень простой и не требует соковыжималки. Подготовьте тыкву: вымойте плод, обсушите, затем очистите кожу и удалите семечки, мякоть нарежьте мелкими ломтиками. Положите в кастрюлю, добавьте воду и сразу же положите сахар. После закипания варите около 30 минут на среднем огне, а затем положите лимонную кислоту.
Выключите газ, немного остудите содержимое кастрюли, а затем выньте мякоть тыквы и измельчите ее с помощью блендера. Положите обратно в кастрюлю, снова доведите до кипения и выключите кастрюлю. Тыквенный сок готов. Если вы не любите сок с мякотью, то можно процедить его через сложенную в несколько слоев марлю или сито и сразу же закатать в стерилизованные банки. У вас получится прекрасная заготовка на зиму, которой не стыдно угостить гостей и приятно полакомиться самому.
Тыквенную пастилу можно готовить двумя способами — с сахаром и без. В первом случае десерт будет готовиться чуть дольше. Во втором — быстрее. Предлагаем вашему вниманию простой рецепт от Natali, эксперта портала Повар.ру.
Тыкву моем, очищаем кожу и убираем семечки. Мякоть можно нарезать мелкими кубиками, а можно натереть на терке. Кладем в кастрюлю и посыпаем сверху сахаром (если используете) и пряностями. Вода в этом рецепте не предусмотрена. На очень медленном огне томим тыкву, постоянно перемешивая, до появления сока. Затем добавляем яблоки и держим на огне еще около 15 минут. Затем заготовку для пастилы измельчаем блендером до однородной консистенции.
Для приготовления пастилы идеально подходит электросушилка. Если она есть, выкладываем массу на противень и сушим в течение шести часов при температуре 60 градусов. Если сушилки нет, то приготовить пастилу можно и в духовке при небольшой температуре. Дверца духовки при этом должна быть открыта!
Если все сделано правильно, то заготовка не будет липнуть к рукам, она получится пластичной и мягкой. Вам останется лишь свернуть ее и нарезать на порционные кусочки.
Для приготовления классического пирога их тыквы выбирайте сочный и сладкий плод. Вот рецепт от журнала «Лиза».
Ингредиенты:
Яйца хорошенько взбиваем до образования белой пены, добавляем разрыхлители и сахар и снова как следует перемешиваем. Муку для тыквенного пирога нужно будет просеять. Добавьте ее к яичной смеси и замесите тесто.
Тыкву очистите и натрите на терке вместе с лимонной цедрой. Полученную массу вмешайте в тесто. Залейте в форму для выпекания и поставьте в предварительно разогретую до 190 градусов духовку. Пирог будет готовиться приблизительно 50 минут. Приятного аппетита!
Тыквенный суп-пюре придется по вкусу и взрослым и детям, а готовить его настолько просто, что справится даже начинающий кулинар. Вот рецепт от эксперта портала «Еда» Анастасии Стариковой.
Приготовьте следующие ингредиенты:
Тыкву и лук необходимо нарезать крупными кубиками. Оливковое масло разогреваем в сковороде и обжариваем лук — он должен стать почти прозрачным. Далее добавляем тыкву, заливаем небольшим количество воды и варим тыкву до готовности — она должна распадаться на отдельные волокна.
Кладем соль и блендером измельчаем наш суп до однородности. Супчик почти готов: осталось лишь разлить его по тарелкам и украсить маленькими капельками тыквенного масла. Если вы хотите получить более острый вариант, то сверху суп можно посыпать молотым перцем чили.
Самое интересное в этом рецепте то, что непосвященному человеку определить состав на вкус практически не возможно, уверяет Konstanta, автор рецепта и эксперт портала «Гастрономъ». Однако это нисколько не умаляет достоинств этого восхитительного лакомства.
Вот какие ингредиенты нам понадобятся:
Очищенную от кожуры и семечек тыкву нарезаем кубиками величиной около1,5 сантиметров. Апельсин и лимон очищаем от кожуры, убираем белые пленки и удаляем семечки. Мякоть нарезаем небольшими дольками.
Укладывать в кастрюлю тыквы и овощи будем послойно: отделите часть ингредиентов, смешайте тыкву, апельсин и лимон, засыпьте сахаром, по такому же принципу формируйте второй и третий слой — пока не закончатся все ингредиенты. Дайте заготовке постоять, чтобы ингредиенты пропитались сахаром и начали давать сок.
Затем поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и снимите ложкой или шумовкой пену. Готовность варенья определяют по тыкве — она должна стать прозрачной. Далее натираем имбирь на мелкой терке, добавляем в нашу заготовку и варим еще около 10 минут. Слишком густое варенье можно немного разбавить водой.
Закрываем варенье из тыквы с апельсином и лимоном герметично в стерилизованные банки, закутываем одеялом и оставляем до полного остывания. Хранить эту домашнюю заготовку зимой лучше всего в сухом прохладном месте.
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