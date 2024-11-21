Учителя истории в Екатеринбурге приговорили к 3 годам тюрьмы за критику СВО

Posted 21 ноября, 03:21
Published 21 ноября, 03:21
Modified 21 ноября, 03:23
Updated 21 ноября, 03:23
Сообщается, что педагог, рассказывая о взрыве Крымского моста, критиковал СВО во время занятий с девятиклассниками, рассказали в пресс-службе окружного военного суда.
Мужчине назначили три года колонии-поселения, а также запретили ему работать педагогом на протяжении двух лет.
Напомним, российско-американскую гражданку Ксению Карелину, которая была осуждена за госизмену, вернут по обмену в Америку.