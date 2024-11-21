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Posted 21 ноября, 03:21

Published 21 ноября, 03:21

Modified 21 ноября, 03:23

Updated 21 ноября, 03:23

Учителя истории в Екатеринбурге приговорили к 3 годам тюрьмы за критику СВО

Учителя истории в Екатеринбурге приговорили к 3 годам тюрьмы за критику СВО

21 ноября 2024, 03:21
Фото: Изображение Midjourney.
Суд в Екатеринбурге отправил в тюрьму учителя истории и обществознания, который критиковал СВО в школе.

Сообщается, что педагог, рассказывая о взрыве Крымского моста, критиковал СВО во время занятий с девятиклассниками, рассказали в пресс-службе окружного военного суда.

Мужчине назначили три года колонии-поселения, а также запретили ему работать педагогом на протяжении двух лет.

Напомним, российско-американскую гражданку Ксению Карелину, которая была осуждена за госизмену, вернут по обмену в Америку.

Начался суд в Екатеринбурге над блогером за оскорбление участников СВО
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