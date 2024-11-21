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Posted 21 ноября, 15:26

Published 21 ноября, 15:26

Modified 21 ноября, 15:28

Updated 21 ноября, 15:28

В Екатеринбурге защитник Родины заплатил врачам, чтобы не возвращаться на СВО

В Екатеринбурге защитник Родины заплатил врачам, чтобы не возвращаться на СВО

21 ноября 2024, 15:26
Фото: Изображение Midjourney.
Участник СВО из Екатеринбурга дал взятку 1 млн за фиктивную справку.

Боец СВО дал взятку 1 млн врачам, чтобы ему одобрили увольнение со службы. Посредника уже задержали.

Военнослужащий, участник СВО из Екатеринбурга, решил избежать возвращения в зону боевых действий. Чтобы это сделать, мужчиной было принято решение дать взятку в размере 1 млн рублей сотрудникам окружного госпиталя Екатеринбурга. Как сообщает URA.RU, работники медицинской организации должны были сделать фиктивную справку о том, что боец по состоянию здоровья не может вернуться на службу.

Взятку свердловчанин передавал через посредника, которого задержала оперативная служба ФСБ. На данный момент «помощник» ограничен в свободе передвижения. Уже открыто уголовное дело по статье «Дача взятки». Силовые структуры Свердловской области ситуацию еще не прокомментировали.

Напомним, житель Екатеринбурга обвиняется в пьяной езде и попытке дать взятку.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Взятка#Взяточничество#Екатеринбург#Инцидент
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