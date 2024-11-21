В Екатеринбурге защитник Родины заплатил врачам, чтобы не возвращаться на СВО

Военнослужащий, участник СВО из Екатеринбурга, решил избежать возвращения в зону боевых действий. Чтобы это сделать, мужчиной было принято решение дать взятку в размере 1 млн рублей сотрудникам окружного госпиталя Екатеринбурга. Как сообщает URA.RU, работники медицинской организации должны были сделать фиктивную справку о том, что боец по состоянию здоровья не может вернуться на службу.