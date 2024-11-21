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Posted 21 ноября, 15:26

Published 21 ноября, 15:26

Modified 21 ноября, 15:48

Updated 21 ноября, 15:48

В Нижнем Тагиле Драмтеатр получил новый автобус

В Нижнем Тагиле Драмтеатр получил новый автобус

21 ноября 2024, 15:26
Фото: 1MI.
21 ноября Владислав Пинаев отдал ключи от нового автобуса для гастролей нижнетагильского Драмтеатра. Стоимость подарка составляет 9 млн рублей.

Драматический театр Нижнего Тагила часто гастролирует с постановками по городам Свердловской области. За 12 месяцев коллектив успевает дать около 45 выездных спектаклей. Транспорт, на котором осуществлялись поездки, был неудобным, плохо отопляемым и невместительным.

Мэр Нижнего Тагила прислушался к проблеме драмтеатра и приобрел новый автобус для гастролей. Средство передвижения рассчитано на 40 пассажиров, производство — завод по производству автобусов, расположенный в Кургане. Цена транспорта — 9 млн рублей.

Приобрели подарок на средства муниципалитета. Ключи от автобуса передали директору театра и художественному руководителю лично Владислав Пинаев и Вадим Рундштейн.
Приобретение позволит коллективу главного театра Нижнего Тагила продолжить успешную гастрольную деятельность в комфорте.

Напомним, автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут ездить чаще.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Автобус#Драмтеатр#Екатеринбург
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