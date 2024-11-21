В Нижнем Тагиле Драмтеатр получил новый автобус

Драматический театр Нижнего Тагила часто гастролирует с постановками по городам Свердловской области. За 12 месяцев коллектив успевает дать около 45 выездных спектаклей. Транспорт, на котором осуществлялись поездки, был неудобным, плохо отопляемым и невместительным.