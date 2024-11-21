В Нижнем Тагиле Драмтеатр получил новый автобус

Posted 21 ноября, 15:26
Published 21 ноября, 15:26
Modified 21 ноября, 15:48
Updated 21 ноября, 15:48
Драматический театр Нижнего Тагила часто гастролирует с постановками по городам Свердловской области. За 12 месяцев коллектив успевает дать около 45 выездных спектаклей. Транспорт, на котором осуществлялись поездки, был неудобным, плохо отопляемым и невместительным.
Мэр Нижнего Тагила прислушался к проблеме драмтеатра и приобрел новый автобус для гастролей. Средство передвижения рассчитано на 40 пассажиров, производство — завод по производству автобусов, расположенный в Кургане. Цена транспорта — 9 млн рублей.
Приобрели подарок на средства муниципалитета. Ключи от автобуса передали директору театра и художественному руководителю лично Владислав Пинаев и Вадим Рундштейн.
Приобретение позволит коллективу главного театра Нижнего Тагила продолжить успешную гастрольную деятельность в комфорте.
Напомним, автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут ездить чаще.