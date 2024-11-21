В Первоуральске отчим избивал 2-летнюю девочку три дня и в итоге убил ее

Posted 21 ноября, 12:12
Published 21 ноября, 12:12
Modified 21 ноября, 12:14
Updated 21 ноября, 12:14
Согласно данным прокуратуры Свердловской области, мужчина с самого начала негативно относился к ребенку. Он постоянно бил ее: ремнем по телу, кулаком по животу, голове. В ноябре, когда девочка сидела на горшке, он нанес около 5 ударов по голове, вследствие чего ребенок, как минимум 3 раза ударился головой о бетонный пол в ванной комнате. Схватив беззащитную за руку, он бросил ее в ванну. Свидетелем всего был 5-летний брат девочки.
Страшная трагедия произошла в прошлом году, в период с 3 декабря до 5 декабря. 28-летний мужчина под воздействием запрещенных веществ с особой жестокостью издевался над 2-летней девочкой. 3 декабря в течение часа он мучил ребенка: связав ноги скотчем, он усадил девочку на горшок. В таком положении она провела около получаса.
На этом изверг не остановился и в течение двух дней избивал пострадавшую. В течение почти трех часов он повсеместно бил ее руками и ногами. 5 декабря отчим схватил девочку за шею и потащил к кровати. На ней он предпринял попытки задушить ее, утопив в матрасе. Затем мужчина поднял беспомощную девочку на уровень своей головы и со всей силы бросил на пол, где стояли железные сани.
Еще несформировавшийся организм девочки не выдержал таких истязаний. Она погибла на месте происшествия — у неё остановилось сердце.
Мужчина уже был судим ранее. Сейчас жестокому первоуральцу грозит пожизненное заключение, он обвиняется по трем статьям: убийство несовершеннолетней с особой жестокостью, истязание, незаконное лишение свободы).
Напомним, в июне 2024 года в Первоуральске молодой человек избил до смерти своего знакомого во время ссоры.