В Первоуральске отчим избивал 2-летнюю девочку три дня и в итоге убил ее

На этом изверг не остановился и в течение двух дней избивал пострадавшую. В течение почти трех часов он повсеместно бил ее руками и ногами. 5 декабря отчим схватил девочку за шею и потащил к кровати. На ней он предпринял попытки задушить ее, утопив в матрасе. Затем мужчина поднял беспомощную девочку на уровень своей головы и со всей силы бросил на пол, где стояли железные сани.