В Полевском пьяный мужчина полчаса уговаривал дверь кладовки пустить его домой

Posted 21 ноября, 13:53
Published 21 ноября, 13:53
Modified 21 ноября, 13:55
Updated 21 ноября, 13:55
Забавный случай произошел 21 ноября в Полевском. Мужчина средних лет, предположительно, возвращался домой после застолья, но не смог попасть внутрь. Камера видеонаблюдения с фасада здания зафиксировала его диалог с дверью кладовки, сообщает UralMash.
О чем шла речь — неизвестно, однако беседа с неживым предметом продлилась довольно долго. Около получаса выпивший местный житель пытался уговорить дверь пустить его домой, но безуспешно.
В конечном итоге, мужчина был так опечален отказом двери отвориться, что пошатнулся и упал. Он свалился в приямок подвала около подъезда. Видимо, небезразличные свидетели случившегося вызвали бригаду скорой помощи и двое сотрудников вызволили пьяного мужчину. Таким образом, он благополучно был доставлен домой.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник упал в яму с кипятком и получил ожоги.