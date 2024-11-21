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Posted 21 ноября, 13:53

Published 21 ноября, 13:53

Modified 21 ноября, 13:55

Updated 21 ноября, 13:55

В Полевском пьяный мужчина полчаса уговаривал дверь кладовки пустить его домой

В Полевском пьяный мужчина полчаса уговаривал дверь кладовки пустить его домой

21 ноября 2024, 13:53
Фото: 1MI.
Полчаса пьяный житель Полевского просил дверь кладовки открыться, а в конечном итоге упал в приямок подвала.

Забавный случай произошел 21 ноября в Полевском. Мужчина средних лет, предположительно, возвращался домой после застолья, но не смог попасть внутрь. Камера видеонаблюдения с фасада здания зафиксировала его диалог с дверью кладовки, сообщает UralMash.

О чем шла речь — неизвестно, однако беседа с неживым предметом продлилась довольно долго. Около получаса выпивший местный житель пытался уговорить дверь пустить его домой, но безуспешно.

В конечном итоге, мужчина был так опечален отказом двери отвориться, что пошатнулся и упал. Он свалился в приямок подвала около подъезда. Видимо, небезразличные свидетели случившегося вызвали бригаду скорой помощи и двое сотрудников вызволили пьяного мужчину. Таким образом, он благополучно был доставлен домой.

Ранее стало известно, что в Челябинске школьник упал в яму с кипятком и получил ожоги.

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