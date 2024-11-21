В Полевском пьяный мужчина полчаса уговаривал дверь кладовки пустить его домой

В конечном итоге, мужчина был так опечален отказом двери отвориться, что пошатнулся и упал. Он свалился в приямок подвала около подъезда. Видимо, небезразличные свидетели случившегося вызвали бригаду скорой помощи и двое сотрудников вызволили пьяного мужчину. Таким образом, он благополучно был доставлен домой.