В РЭО назвали самые опасные для экологии телевизоры

Posted 21 ноября, 12:25
Published 21 ноября, 12:25
Modified 21 ноября, 12:25
Updated 21 ноября, 12:25
Данные устройства, несмотря на их широкую распространенность, могут привести к серьезному загрязнению окружающей среды и представляют опасность для здоровья человека. Об этом пишет портал 56orb.ru.
В ЖК-дисплеях с такой подсветкой используется ртуть. Её содержание составляет 3,5 мг на одну лампу, что равно содержимому двух ртутных термометров. После повреждения лампы токсичное вещество может попасть в воду или в почву и вызвать загрязнение тяжелыми металлами. Также серьезную угрозу здоровью, вплоть до летального исхода, представляют пары ртути.
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, сообщил, что в России каждый год образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). При этом перерабатывается лишь пять процентов подобных отходов. Большую их часть (67%) составляет бытовая техника.
С 1 сентября прошлого года в России вступили в силу новые правила утилизации ОЭЭО, согласно которым обязательной переработке подлежит до 85% электроники. Для достижения данных показателей нужно соблюдать ряд мер. В РЭО особо выделили необходимость правильной транспортировки, хранения и переработки телевизоров с люминесцентной подсветкой, чтобы избежать повреждения ламп и утечки ртути.
Специалисты РЭО призывают бизнес и граждан ответственно подходить к утилизации и направлять технику исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия.