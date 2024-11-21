В РЭО назвали самые опасные для экологии телевизоры

В ЖК-дисплеях с такой подсветкой используется ртуть. Её содержание составляет 3,5 мг на одну лампу, что равно содержимому двух ртутных термометров. После повреждения лампы токсичное вещество может попасть в воду или в почву и вызвать загрязнение тяжелыми металлами. Также серьезную угрозу здоровью, вплоть до летального исхода, представляют пары ртути.