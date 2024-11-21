В школы Екатеринбурга вернут советскую модель образования

В советских школах практика освоения рабочих специальностей в старших классах была широко распространена, однако потом от нее отказались. Теперь инициативу вновь планируют вернуть: получать базовые навыки школьники будут на базе колледжей. Об этом ЕАН рассказала глава екатеринбургского департамента образования Инна Гумбатова.