В школы Екатеринбурга вернут советскую модель образования

Posted 21 ноября, 16:49
Published 21 ноября, 16:49
Modified 21 ноября, 16:51
Updated 21 ноября, 16:51
В советских школах практика освоения рабочих специальностей в старших классах была широко распространена, однако потом от нее отказались. Теперь инициативу вновь планируют вернуть: получать базовые навыки школьники будут на базе колледжей. Об этом ЕАН рассказала глава екатеринбургского департамента образования Инна Гумбатова.
Проект называется «Первая профессия». Детям будет доступно обучение на парикмахера, кондитера, водителя, слесаря по ремонту авто и некоторые другие специальности. Документ, подтверждающий освоение той или иной профессии, ребята будут получать вместе с аттестатом.
Как подчеркнула Гумбатова, обучение будет проводиться по запросам от школ.
Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила продлить обучение в школах для детей мигрантов на один год.