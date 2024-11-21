В трехлетнем бюджете ФОМС заложено увеличение объемов бесплатной медпомощи

Posted 21 ноября, 15:44
Published 21 ноября, 15:44
Modified 21 ноября, 15:44
Updated 21 ноября, 15:44
В то время как расходы прогнозируются в объеме 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона соответственно. Дефицит составит 136,6 миллиарда рублей в 2025 году, 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году. Об этом информирует «РИА Новости».
По словам главы ФОМС Ильи Баланина, бюджет обеспечит возможность не просто сохранить существующие объемы предоставления медицинских услуг, а нарастить их по таким важным направлениям, как помощь онкобольным, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С. То есть, отметил Баланин, речь именно о тех направлениях, которые непосредственно влияют на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.
ФОМС планирует осуществлять софинансирование заработных плат медицинских работников и выплат за онкологическую диагностику, а также способствовать развитию медицинской помощи в новых регионах.
На финансирование специализированной помощи в федеральных клиниках в рамках базовой программы ОМС предполагается выделить 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей на 2026 год и 288,6 миллиарда рублей на 2027 год.
Выдвинута инициатива предусмотреть в бюджете фонда средства нормированного страхового запаса на следующие годы: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470,0 миллиарда рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.