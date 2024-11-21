В трехлетнем бюджете ФОМС заложено увеличение объемов бесплатной медпомощи

По словам главы ФОМС Ильи Баланина, бюджет обеспечит возможность не просто сохранить существующие объемы предоставления медицинских услуг, а нарастить их по таким важным направлениям, как помощь онкобольным, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С. То есть, отметил Баланин, речь именно о тех направлениях, которые непосредственно влияют на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.