В Верхней Салде оштрафован подрядчик за нарушение сроков ремонта сетей водоснабжения

Posted 21 ноября, 12:34
Published 21 ноября, 12:34
Modified 21 ноября, 12:36
Updated 21 ноября, 12:36
Основная причина задержки — высокая изношенность сетей и необходимость устранения множества аварий. В результате, выполнение работ затянулось. За каждый день просрочки подрядчик понесет штрафные санкции. Также штрафы назначены за отсутствие информационных стендов и ограждений, нарушающих требования безопасности.
Для сохранения дорожного покрытия, ремонт части участков ведется бестраншейным способом (горизонтальное направленное бурение).
В настоящее время ведутся переподключения новых участков к системе водоснабжения, что может потребовать кратковременных отключений воды в ряде микрорайонов. Жителей просят следить за информацией об отключениях, сообщил в своих соцсетях глава Верхней Салды Александр Маслов.
Ранее жителям Первоуральска дали воду после коммунальной аварии.