В Верхней Салде оштрафован подрядчик за нарушение сроков ремонта сетей водоснабжения

В настоящее время ведутся переподключения новых участков к системе водоснабжения, что может потребовать кратковременных отключений воды в ряде микрорайонов. Жителей просят следить за информацией об отключениях, сообщил в своих соцсетях глава Верхней Салды Александр Маслов.