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Posted 21 ноября, 12:34

Published 21 ноября, 12:34

Modified 21 ноября, 12:36

Updated 21 ноября, 12:36

В Верхней Салде оштрафован подрядчик за нарушение сроков ремонта сетей водоснабжения

В Верхней Салде оштрафован подрядчик за нарушение сроков ремонта сетей водоснабжения

21 ноября 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney.
В Верхней Салде оштрафован подрядчик за нарушение сроков ремонта сетей водоснабжения и водоотведения.

Основная причина задержки — высокая изношенность сетей и необходимость устранения множества аварий. В результате, выполнение работ затянулось. За каждый день просрочки подрядчик понесет штрафные санкции. Также штрафы назначены за отсутствие информационных стендов и ограждений, нарушающих требования безопасности.

Для сохранения дорожного покрытия, ремонт части участков ведется бестраншейным способом (горизонтальное направленное бурение).

В настоящее время ведутся переподключения новых участков к системе водоснабжения, что может потребовать кратковременных отключений воды в ряде микрорайонов. Жителей просят следить за информацией об отключениях, сообщил в своих соцсетях глава Верхней Салды Александр Маслов.

Ранее жителям Первоуральска дали воду после коммунальной аварии.

Глава СК будет следить за исправностью водоснабжения в Первоуральске
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#Екатерина Смирнова#Общество#Вода#Водоснабжение#Ремонт#Екатеринбург
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